對話「新興市場之父」麥樸思　香港市場算true love?　更鍾情印度

「新興市場之父」麥樸思Mark Mobius，今日接受《香港01》訪問時談及對香港市場看法，被問及重新看好中國市場後，香港是否是其「true love」，他直言不諱稱，香港是通向中國的重要關口（a great gateway to China），不過在同等條件下，就更傾向上海。



而談及當下是否投資港股的好時機，麥樸思就表示，港股由底部回彈約26%，但只是小規模的復甦，因此在整體的投資部署上，他只會關注當中的個別股票，而其對於新興市場總體的投資策略，也有改變，更傾向於投資可以利用科技實現高速盈利的企業，全球範圍內就更青睞印度、台灣市場。



重新看好中國市場 上海較港「更有趣」

麥樸思今日一改此前對於中國市場的悲觀態度，稱不到一個月的時間內，重新青睞中國市場，不過在回應香港與內地城市的投資機會時，他就表示，在同等條件下，更傾向於投資上海，原因在於市場需要對中國自身進行更深層次的接觸，上海就「大概率更有趣（probably more interesting）」。

不過他也表示，香港的特殊性在於地理位置上具備聯通功效，兼具全球化的特點，且在港股可以接觸許多內地上市公司，因此香港仍可稱之為「true love」，只是更聚焦於回報率高的部分公司。

而港股由底部回彈約26%，他認為也只是小規模的復甦，因此在整體的投資部署上，他只會關注當中的個別股票。

麥樸思表示，較之於投資香港，上海市場就「大概率更有趣（probably more interesting）」。（資料圖片）

全球市場首選印度 台積電獲盛讚

不過在全球範圍內，麥樸思也直言，其實以印度為首選市場，對台灣也看高一線，。其表示，如若印度在今年的大選中，現任總理莫迪可以繼續勝出，相信可以從政策層面對印度市場帶來更多創新機會，即便其未能獲得足夠國會選票，仍然可以推進其現代化計劃，總能看到印度的持續高增長。

而對於台灣，他盛讚非常喜歡台積電，形容喜歡此類即為優秀的公司「like the so called fabulous companies」，認為其盈利能力極強，充滿創造力。

麥樸思直言，以印度市場為首選。（資料圖片）

新興市場投資新規律 借科技提升運營的公司更具前景

麥樸思表示，新興市場的格局也在悄然轉變，許多新興國家已經融入了發達市場，例如南韓的人均收入已經超越了西班牙，而伴隨高速技術革新，全球國家之間的通信量及貿易信息流動，因此對於新興市場的投資格局已然改變。

他表示，當前對科技展現出更大的興趣，這種興趣不止局限於投資研發晶片半導體、亦或是軟件公司。當然，他直言不諱稱讚對於內地的半導體行業充滿期待，認為政府正大量投入，以提升其複雜性和產量，潛力巨大，而台灣的台積電TSMC也是其鍾意的公司，

除此以外，他更傾向於可利用科技提升自身運營的公司，其表示，能夠通過技術提升生產力，這類公司也往往更務實，增長更為迅速，在任何一個投資子板塊，這種規律都是適用的。

麥樸思將於9月推出新基金。（廖雁雄攝）

9月將推新基金 不對個人投資者開放

麥樸思還將於9月推出新基金，專注於不超過30隻股票，面向資本回報率高、具有良好增長的公司。不過該基金不對個人投資者開放，最低投資額50萬美元。

而其指，這是首次將人工智能AI工具加入基金投資，通過量化工具分析企業的基本情況，而其團隊也將環遊世界，去實地確認並管理投資組合。本港投資公司Chartwell Capital將作為其夥伴。