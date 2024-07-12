《香港01》8周年精彩回顧｜繼續連繫 無限可能

今年適逢《香港01》成立8周年，我們已經成長為香港最多讀者的媒體。《香港01》一直發展多元化內容並向讀者提供生活服務，我們一直無縫連繫各界，讓讀者掌握社會脈搏。在8周年這個特別的時刻，我們精心剪輯8周年紀念影片，記錄《香港01》成長的足跡。



《香港01》多年來穩守本地第一媒體地位，亦成功走入世界各地的華人社區，成為全球性的中文媒體，把內容帶給世界各地的華人，打破地域界限連繫各界。8年來，我們達成多項數據突破，包括全球單月瀏覽量超過14億、全年總瀏覽量更直逼100億、全球單月活躍用戶突破1,700萬，站內讀者分享內容次數全年高達3,600萬，《香港01》亦是唯一打入Similar Web 十大的本土網站。

《香港01》8周年專頁

《香港01》擁有超過60個頻道，為讀者帶來多元化的內容。在新聞內容方面，我們秉持專業媒體精神，8年來勇奪多項新聞大獎。

《香港01》首席媒體戰略官馮德雄先生指出，60多條內容頻道平均每日發佈逾360篇文章，目的為讀者每日帶來最快最新的優質新聞資訊，令大眾緊貼社會脈搏。

除了新聞版塊，我們亦有多個頻道提供不同優質生活娛樂資訊，包括娛樂、女生、好食玩飛、教育、健康以及科技玩物等。

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《香港01》互聯網經營高級總監覃純健先生表示會持續做好搜索引擎，社交媒體和應用程式的派送，並使用AI建構大數據平台，務求精準地把內容投放給讀者，讓讀者感受優質的用戶體驗。

在企業合作方面，《香港01》擁有專業策劃團隊，與客戶攜手傳達企業核心價值，共同建構品牌影響力。8年來我們舉辦了多場商界活動以及業界大獎，連繫各行各業，進行業界交流，並表揚於不同界別表現優異的企業。另外《香港01》亦策劃了企業網上講座系列，邀請不同的業界專家和企業代表就着行業走勢及話題進行討論，為企業帶來最新的市場動向。

團隊亦為企業客戶提供客製化內容製作以及線上線下活動的策劃，並以《香港01》的媒體平台為客戶宣傳。

《香港01》首席商業官梁樂怡女士表示：「團隊於2023年度為客戶度身訂做了超過5,000個多樣化的內容產品，提升客戶的業務表現。」

《香港01》一直致力打造香港人的互聯網生活平台，因而構建了「媒體+」，於生活服務平台提供個人化的互聯網服務，包括活動及票務平台「01空間」、網購平台「01網購」、慈善平台「01心意」等，連繫香港人生活。

《香港01》行政總裁蘇曉婷女士表示：「本來我們將會繼續利用科技和大數據，引領香港互聯網技術的突破，並為香港人帶來更全面、新型、互動的互聯網體驗。」