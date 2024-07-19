《香港01》8周年｜業界分享 — 中國香港體育協會暨奧林匹克委員會

《香港01》成立8年來，一直以各類型新聞資訊、生活服務，為讀者帶來最快、最新資訊的同時，更以多個線上線下活動，持續促進業界的交流和發展，讓各界都可以時刻掌握社會脈搏。在瞬息萬變的環境下，資訊的傳遞、信息的更新，變得更加重要。早前在6月28日舉行的《香港01》8周年酒會，我們邀請了5位不同業界的嘉賓，分享如何在多變的環境下與《香港01》攜手把握機遇！



巴黎奧運2024即將展開，香港運動員於上一屆奧運有出眾的成績，市民亦於香港不同地方為中國香港運動員打氣，因此中國香港代表團備戰今屆巴黎奧運的狀態備受關注。中國香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長霍啟剛先生於《香港01》8周年酒會，與在場各界人士分享，香港應從甚麼方向，把體育事務推到更高層次。

霍先生於酒會上呼籲各界人士多多支持今屆出戰巴黎奧運的香港運動員，並希望透過《香港01》等傳媒散播，相信能夠讓運動員感受到香港市民的鼓勵與支持。對於體育事務發展方面，霍先生表示人才是相當重要的。體育界的生態不淨止需要運動員，建構專業化就需要更多專業人才，包括物理治療師、教練、體育仲裁、運動科技等。這些在幕後默默付出的崗位，更是推動香港體育發展不可或缺的存在。同時政府亦希望把體育產業盛事化，便需要更多人才舉辦大型活動，宣傳本港體育產業。因此在未來除了爭取奪得佳績的同時，希望社會各界都要關注體育人才的培訓和發展。

除此之外，媒體更在體育發展的路途上扮演著很重要的角色。無論是英超、奧運等體育盛事，都需要媒體的傳播，令更多人接觸到並了解更多有關體育和運動員的資訊，更深層次的是可以提高附加值去支持體育產業的發展，因此媒體對於推動體育產業的發展擔當了很重要的助力。

《香港01》一直擁有專業策劃團隊，與客戶攜手傳達企業核心價值，共同建構品牌影響力。8年來我們舉辦了多場商界活動以及業界大獎，連繫各行各業，進行業界交流，並表揚於不同界別表現優異的企業。另外，《香港01》亦策劃了一系列企業講座，邀請不同的業界專家和企業代表就着行業走勢及話題進行討論，為企業帶來最新的市場動向。未來，《香港01》將會繼續利用科技和大數據，引領香港互聯網技術的突破，為廣大商戶打造線上線下無縫新體驗。