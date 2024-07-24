《香港01》8周年｜業界分享 — 中國人壽（海外）

《香港01》成立8年來，一直以各類型新聞資訊、生活服務，為讀者帶來最快、最新資訊的同時，更以多個線上線下活動，持續促進業界的交流和發展，讓各界都可以時刻掌握社會脈搏。在瞬息萬變的環境下，資訊的傳遞、信息的更新，變得更加重要。早前在6月28日舉行的《香港01》8周年酒會，我們邀請了5位不同業界的嘉賓，分享如何在多變的環境下與《香港01》攜手把握機遇！



中國人壽（海外）一直專注保險業務，亦推出多種推廣項目，包括最近贊助世界女排聯賽以及舉辦了以童趣、快樂作主題的兒童繪畫比賽。中國人壽（海外）企劃部總經理唐秀珊女士指出，中國人壽（海外）經常在品牌及產品推廣上與《香港01》合作，推出多元化的推廣項目。當中最常使用大格式的網上廣告，能夠短時間內吸引到大眾眼球，以重點介紹我們的活動、產品優勢以及客戶優惠。

另外，唐女士表示：「《香港01》能夠幫助我們由淺入深推廣中國人壽（海外）的保險業務。保險產品的內容始終比較深奧，保險範圍、內容以及條款都較有技術性，因此《香港01》的專題報導能夠圖文並茂，深入淺出的介紹產品重點。這是我們很欣賞《香港01》的地方，亦是我們很樂意繼續合作的原因。」

唐女士亦分享到，中國人壽（海外）近年來積極參與青年教育方面的活動，包括之前與01教育合辦的STEAM+01 活動。活動召募了30間學校400位中學生參加歷時兩日的創科主題活動，內容包括水耕種植、VR虛擬實景工作坊、航天科技以及3D打印等等，一眾同學們都獲益良多。透過一系列的青年教育活動，希望學生能夠裝備自己面對將來創新科技的市場趨勢。

對中國人壽（海外）而言，金融科技與保險業務環環相扣。他們從推廣活動經驗了解到客戶越來越重視他們在電子平台或手機上的用戶體驗，因此客戶現時已經可以透過他們的網站或者手機應用程式即時管理保單、投保和理賠，輕鬆處理保單。

《香港01》擁有專業策劃團隊，與客戶攜手傳達企業核心價值，共同建構品牌影響力。8年來我們舉辦了多場商界活動以及業界大獎，連繫各行各業，進行業界交流，並表揚於不同界別表現優異的企業。另外，《香港01》亦策劃了一系列企業講座，邀請不同的業界專家和企業代表就着行業走勢及話題進行討論，為企業帶來最新的市場動向。未來，《香港01》將會繼續利用科技和大數據，引領香港互聯網技術的突破，為廣大商戶打造線上線下無縫新體驗。