《香港01》8周年｜業界分享 —香港電訊

《香港01》成立8年來，一直以各類型新聞資訊、生活服務，為讀者帶來最快、最新資訊的同時，更以多個線上線下活動，持續促進業界的交流和發展，讓各界都可以時刻掌握社會脈搏。在瞬息萬變的環境下，資訊的傳遞、信息的更新，變得更加重要。早前在6月28日舉行的《香港01》8周年酒會，我們邀請了5位不同業界的嘉賓，分享如何在多變的環境下與《香港01》攜手把握機遇！



香港電訊作為香港最大電訊商，無論線上線下都會見到其蹤影。以剛於7月1日開鑼的開心購物節為例，香港電訊以及《香港01》亦有參與其中，整個活動有總值12億的免費禮品和門票向市民派發。香港電訊的業務和活動一直以來都相當多元化，香港電訊個人業務行政總裁林國誠先先在《香港01》8周年酒會當晚，分享了香港電訊於今年下半年的方向。

在新興通訊技術的推動下，跨越固網、寬頻互聯網、電視以及流動通訊的協同效應是很強大的。而香港電訊亦因為有優質的網絡去實踐不同業務，故此擁有獨特的優勢。林先生提及到因應AI的趨勢盛行，香港電訊很希望令客戶AI-ready。對此，香港電訊亦踴躍與客戶進行溝通，幫助客戶使用其服務，同時躍升至AI的台階。不論是購物節抑或是其他支援香港經濟的計劃，AR Lens和AR的應用都將會用作突破傳統媒介。

林先生表示《香港01》的服務絕對是非常優質，亦是好好的夥伴。在香港電訊集團內，林生先留意到很多客戶也會使用《香港01》，而這些客戶亦在消費力、收入亦相對較高，印證著香港電訊與《香港01》的方向十分相似。而香港電訊作為一家提供多種高科技服務的科技公司，在未來會提供更多超前的技術，包括50G PON 高速寬頻技術和5G獨立網絡架構。要與客戶之間建立聯繫，就更需要《香港01》把複雜的技術內容傳達給客戶。

《香港01》一直擁有專業策劃團隊，與客戶攜手傳達企業核心價值，共同建構品牌影響力。8年來我們舉辦了多場商界活動以及業界大獎，連繫各行各業，進行業界交流，並表揚於不同界別表現優異的企業。另外，《香港01》亦策劃了一系列企業講座，邀請不同的業界專家和企業代表就着行業走勢及話題進行討論，為企業帶來最新的市場動向。未來，《香港01》將會繼續利用科技和大數據，引領香港互聯網技術的突破，為廣大商戶打造線上線下無縫新體驗。