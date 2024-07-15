《香港01》8周年｜業界分享 — 騰訊雲

《香港01》成立8年來，一直以各類型新聞資訊、生活服務，為讀者帶來最快、最新資訊的同時，更以多個線上線下活動，持續促進業界的交流和發展，讓各界都可以時刻掌握社會脈搏。在瞬息萬變的環境下，資訊的傳遞、信息的更新，變得更加重要。早前在6月28日舉行的《香港01》8周年酒會，我們邀請了5位不同業界的嘉賓，分享如何在多變的環境下與《香港01》攜手把握機遇！



《香港01》作為香港讀者最多的網上媒體，用戶群相當廣泛，但部分人誤解《香港01》的B2B業務會相對較弱。騰訊雲作為一間主要經營B2B業務的企業，於五年前進入香港市場時，正尋覓推廣渠道把內地的科技產品及國內經驗帶到香港。騰訊雲港澳業務總經理蔡毅海先生表示，《香港01》這個覆蓋率高、讀者較多的專業多媒體平台正正可以把其服務傳達給本地企業。

蔡先生亦是《香港01》的忠實讀者，他表示：「我認為有很多板塊，例如科技、經濟，都有最新內容和專業資訊。」，印證著《香港01》於不同板塊的內容資訊，都能無縫連繫企業，為行業提供最新資訊。騰訊雲與《香港01》已經有過多次不同形式的合作，而剛剛在6月中，《香港01》與騰訊雲合作舉辦了一個推廣「國產科技」的活動，幫助企業升級轉型。

近年來市場上漸見有國產化的需求，港企亦開始因為國產科技的前瞻性、性價比以及風險管理等因素開始趨向選擇國產科技產品。有鑑於此，騰訊雲選擇與《香港01》合作舉辦線下企業交流活動，增加客戶接觸率。在《香港01》專業團隊的籌劃下，活動迎來新的構思；團隊的執行到位亦使活動順利進行而且超乎預期。

《香港01》一直擁有專業策劃團隊，與客戶攜手傳達企業核心價值，共同建構品牌影響力。8年來我們舉辦了多場商界活動以及業界大獎，連繫各行各業，進行業界交流，並表揚於不同界別表現優異的企業。另外，《香港01》亦策劃了一系列企業講座，邀請不同的業界專家和企業代表就着行業走勢及話題進行討論，為企業帶來最新的市場動向。未來，《香港01》將會繼續利用科技和大數據，引領香港互聯網技術的突破，為廣大商戶打造線上線下無縫新體驗。