「女董事令」殺到　近400間上市公司未達標　業界︰象徵意義有啲

「Woman Is Coming」，今時今日講人權，更講女權，皆因沒有哪個領域是性別專屬，就連本港上市公司都不例外。港交所（0388） 新修訂的《企業管治守則》要求上市公司不許「全男或全女班」董事，今年底前須委任至少一名不同性別的董事。



目前，本港近400間上市公司董事局仍然「缺女」，原因何在？《香港01》發現這些公司多數屬於兩類公司。有業內人士認為，即使落實「女董事令」，對企業管治並無必然幫助，形容「象徵意義有啲，實際意義不大！」



由「Me Too運動」到「同性婚姻合法化」，「性別多元化」、「女權崛起」等議題今時今日早已不再小眾，漸漸滲透我們的日常生活，乃至企業管治。但綜觀世界各地的上市公司，絕大部分的董事會都是由男性主導。

沒有哪個領域是性別專屬，今時今日講人權，更講女權。（資料圖片）

多地行董事會性別配額制 港近400間公司仍「缺女」

為達到性別多元化，各地的交易所爭先恐後引入董事會性別配額制度，包括挪威、英國、德國等。美國則就走在最前端，納斯達克交易所規定上市公司董事局必須至少有兩名多元化董事，當中應包括一名女性，以及一名少數族裔或「LGBTQ+」人士。即使一向被視為「父權社會」的印度，當局亦有規定上市公司董事會需至少有一名女性。

至於香港，港交所（0388） 早在2022年實行新修訂的《企業管治守則》，新上市的公司不許「全男或全女班」董事，而已上市的公司則要在今年底前委任至少一名不同性別的董事，執董或非執董均可。

港交所上市主管伍潔鏇早前呼籲仍是「全男班」的董事會必須把握時間，盡快委任首名女性董事。（港交所網頁截圖）

眼見「女董事令」死線「殺到」，港交所上市主管伍潔鏇早前呼籲仍是「全男班」的董事會必須把握時間，盡快委任首名女性董事。港交所向《香港01》表示，目前仍有14%本港上市公司仍是「全男班」董事。按本港上市公司數目2,624間計，即「全男班」董事的公司還有近370間。

國企、央企男人「話事」 黨員身份或成掣肘

《香港01》發現，這些上市公司多是內房相關企業，以至國企及央企。先說內房，除了正在清盤的上市公司，24間內房之中，10間僅有1位女性董事，7間更是「全男班」，包括雅居樂（3383）、中國奧園（3883）、上置集團（1207）、中駿集團（1966）等，女董事比例只有綠景中國地產（0095）達到真正「平權」，即男女比例各一半，其餘均是低雙位數。

內房「全男班」並不意外，始終是傳統由男性主導的行業，況且現時內房朝不保夕，不少董事「跳船」，包括碧桂園（2007）、旭輝（0884）、花樣年（1777）等，要任命新董事並非易事，若果再要求特定性別，恐怕難上加難，畢竟董事是公司的高級管理層及營運者，有權為公司的發展方針及日常事務做決定，理論上沒有一定資歷不能勝任。

至於國企、央企又是怎麼一回事？中交建（1800）、中國中鐵（0390）、招商銀行（3968）、大唐發電（0991）、中國稀土（0769）、中國鐵塔（0788）、中國財險（2328）等企業均沒有女性董事，情況與「婦女能頂半邊天」的說法有別。

其實，早於2020年華盛頓智庫彼得森國際經濟研究所的報告便提到，內地央企高層幾乎清一色全是男人。在非金融類央企領導層之中，男性有761位，女性則只有41名，佔總數的5%。在這41名女士之中，沒有人擔任董事會主席，只有兩間公司的執行董事由女性擔任。而在金融類央企領導層方面，男性有217人，女性亦只有16人，佔總數的6.8%，當中僅有兩人擔任董事會主席。

中國女性尚未能完全打入央企高層，女性董事難覓，再加上「黨員」身份亦成一掣肘。（新華社）

中國女性尚未能完全打入央企高層，女性董事難覓，再加上「黨員」身份亦成一掣肘。以中國財險為例，董事會10位成員有7位是黨員身份，只有3位獨董未披露其政治身份，其餘均是黨員。

雖然國企、央企並沒有硬性規定董事會成員必須為黨員，但有熟悉內地商法的知情人士指出，在國企工作不入黨是被允許的，但可能會阻礙到個人的晉升。通常來說，國企的領導大部分人都是擁有黨員的身份，即央企、國企高層「默認」是黨員。

如此看來，倘若在港上市的國企、央企要想尋覓女董事，亦不是隨便一位有工作經驗的女性都做到，「黨員」身份可能是「不成文」規定。然而，中共黨員中女性比例亦不高，據中共黨內統計公報，截至2023年12月31日，中國共產黨黨員總數為9,918.5萬名，女性黨員只有3,018.5萬名，佔總數30.4%。

中國財險董事會10位成員有7位是黨員身份，只有3位獨董未披露其政治身份。﹙資料圖片﹚）

恒生董事局最有「女人味」 比例達八成

相較黨領導的內地企業，港企或外資公司自由度更高，企業管治方面著重「性別多元化」。新世界發展（0017）、長實（1113）女性董事各有6位，所佔比例分別達到35%及37%，但本港最多董事的上市公司新鴻基（0016）則只有兩位女性董事，所佔比例為10%。

要說最多女董事的上市公司，就非恒生銀行（0011）莫屬，該公司女董事比例達到80%，有8位女性董事，冠絕全港。其母企滙豐（0005）女董事比例亦達到50%，有7位女董事。

有趣的是，有研究稱銀行「女人味」 濃利好營運。國際貨幣基金組織（IMF）在2017年研究報告中指出，女性董事會成員比例較大的銀行，其資本緩衝水準較高，不良貸款率較低，對金融壓力的抵禦能力較強。

恒生銀行（0011）女董事比例達到80%，有8位女性董事，冠絕全港。（資料圖片）

按其說法，女董事越多，銀行不良貸款率越低，但這真的是事實嗎？《香港01》發現，最多女性董事的恒生銀行，去年年底不良貸款率達2.83%；相反沒有女董事的招商銀行（3968）不良貸款率較同行低，去年年底不良貸款率僅為0.95%。

獨董難「獨立」於大股東 性別並非關鍵

雖說不良貸款率與女董事比例並不能「畫等號」，但為進一步提升女性地位，類似IMF的報告不計其數，從企業管治角度，於董事局限定某性別董事數目，又是否有實際裨益？

曾擔任多間上市公司董事、東方滙財證券董事總經理蕭恕明認為，聯交所要求上市公司在今年年底前委任首名女性董事，一定程度上推動了女性平權，但對企業管治並無幫助，形容「象徵意義有啲，實際意義不大！」

蕭恕明續指，董事對於上市公司而言，理應有崇高地位，有權發佈公告、聯繫交易所等，但目前本港不少上市公司主要是家族生意，公司的大股東擁有51%或以上的股份，有絕對「話事權」，董事只能執行股東「意志」，否則可能被「DQ」，因此股東性別並不是公司管治的關鍵。

對於「女董事令」，獨立股評人David Webb日前發文亦指，做法沒有意義，約90%的香港上市公司都有控股股東，他們有權投票選出獨董，認為獨董獨立性和能力僅取決於控股股東的意願。即使優秀的獨董也是受制於控制公司的個人、家族或政府。

對於「女董事令」，David Webb日前發文指，做法沒有意義。（資料圖片）

死線逼近 本地上市公司「臨急抱佛腳」

那麼家族經營的上市公司是否較難尋覓女性董事，蕭恕明表示，他們傾向於找相熟的人士擔任董事，較少提名「街外人」，同時要熟悉上市公司條例或是專業人士，可能需要在其他公司的董事中尋覓，但他認為，聯交所早在2022年提出「女董事令」，時間寬裕，在執行上應沒有難度，除非「唔用心搵」。若過了今年還是未能新增女性董事，公司或會被聯交所譴責，甚至採取進一步行動。

距離死線不足半年，這近400間公司不少已委任了第一位女董事，例如富臨集團（1443）、恒基發展（0097）、萬順集團（1746）、寶尊電商（9991）、順風清潔能源（1165）、移卡（9923）等。這些剛委任的女董事大約在40至50歲左右，大部分由公司管理層「上位」，又或是會計師等專業人士。

富臨集團等本地上市公司近日委任第一位女性董事。（資料圖片）

至於還未有行動的其他本地上市公司，例如佳寧娜（0126）、TVB母企電視廣播（0511）、米蘭站（1150）、美麗華酒店（0071）等，《香港01》向他們查詢相關事宜。佳寧娜獨董及提名委員會成員張華峰向記者表示，自己不清楚「女董事令」，但相信「應該唔難搵」。電視廣播則指，正物色女性人選，並在今年前委任為董事。

假如在「死線」後仍未符合性別多元化的規定，有何後果？港交所回覆《香港01》表示，有關規定在2025年生效後，只有單一性別董事會的發行人將被視為違反《上市規則》。正如其他違規情況一樣，將會按既定機制處理。

港交所又指，近月已積極與不同公司聯絡，所有公司都已承諾會在期內符合要求，預計陸續會有更多新的董事任命。