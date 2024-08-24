告別4厘定存時代　高息股債成尋寶之選　呢隻藍籌派14厘「息誘」

美聯儲主席鮑威爾表示是時候調整政策，該局9月減息看來已成定局，目前市場人士爭拗點落在減息0.25厘抑或0.5厘。雖然儲局尚未採取行動，本地銀行已率先部署，調低定期存款息率，基本上定存年利率多為4厘以下，令一眾「好息之徒」，要為物色高息機會而傷腦根。



不諱言，隨著美國減息，高息定存恐難復再，「尾班車」也隨時開出。本周投資特攻同大家盤點多間主要銀行的定存計劃，一看究竟。另邊廂，相對於定期存款，債券及股票市場息率更高，高於4厘者不少，個別上市公司收益率更逾一成，是減息周期考慮之列。



銀行近期減定存息，「4厘息」年代已過 。﹙資料圖片﹚

「4厘息」年代已過 短期普遍低於3.5厘

從5間大行的定期存款計劃，可以發現短期定存息率較長期高，但一般已不過4厘。以中銀香港為例，私人財富或中銀理財客戶以新資金開立3個月及6個月定期存款息率，分別為3.4厘及3.3厘。

銀行亦希望吸納客戶新資金，並且使用銀行上銀行服務，息率則輕微「高水」。以渣打為例，在8月31日前以SC Mobile App或網上理財，用新資金開立的3個月定期存款，年息率達3.5厘。

同時銀行為吸納較高端客戶，會提供存款息率優惠。以滙豐為例，至今年底的優惠期內，新的卓越理財尊尚客戶，以及卓越理財客戶，3個月定期存款年利率分別為4.1厘及4厘。一般而言，卓越理財尊尚客戶，以及卓越理財客戶的3個月及6個月，定期存款息率均3.5厘。不過要成為滙豐卓越理財客戶，要維持「全面理財總值」100萬元或以上；若要成為該行卓越理財尊尚客戶，更須要維持平均每日總值餘額至少780萬元。

政府於2023年發行的綠色債券，保底息率達4.75厘。（資料圖片）

綠債保底息率達4.75厘

若大家認為定期存款利率不夠吸引力， 亦可以留意政府或相關機構發行﹑並於港交所（0388）掛牌的債券，「穩陣」程度也高。

於2023年發行，並於2026年10月到期的綠色零售債券（4273），保底息率為4.75厘。該批債券每半年派息一次，首期債息已於今年4月10日派發，當時每持有1萬元債券，可獲派息238.15元。第二期債息將於10月10日派發，利息會在今年9月25日釐定。

不過要留意4.75厘是保底息，當債價出現變化是孳息率便會有調整。隨著美國聯儲局減息日子日近，綠債於周五（23日）高收，當日收市價為103.55元，因此以最新買入價計，孳息率會低於保底息。至於入場費方面，每手為1.0355萬元，與定存的起存額相若，惟要留心一點，綠債交投並非太過活躍，周五成交額為136萬元。

至於在今年初發行的機管局零售債（4701），年期為2.5年，票面息率為4.25厘，每3個月派息一次。機管局零售債同樣出現交投不太活躍情況，周五成交額為28.55萬元。收市報102元，反映出孳息率較票面息率4.25厘略低。每手入場費則為1.02萬元。

多間藍籌股收益率多於7厘

另一方面，股票市場上亦有不少高息股，息率高於3、4厘定存的，不乏選擇，惟風險自然相對高。

審視藍籌股，內銀﹑能源及地產股為傳統高息股。其中新世界（0017）去年出售新創建（0659）股權後派特別息，其收益率超過30%，屬一次性項目，須留心。若剔出新世界外，尚有不少上市公司收益率達7厘或以上，當中包括滙豐（0005）﹑工行（1398）﹑神華（1088）及領展（0823）。惟要留意內銀等中資股需要扣除內地股息率，因此實際收益率需要打折扣。同時有部份上市公司已降低了中期息，所以令收益率會有變化。此外收益率與股價走勢有關，當心會出現賺息蝕價。

新世界（0017）去年出售新創建股權，受一次性因素帶動，收益率超過30%。(鄭子峰攝)

以下會就不同範疇挑選17隻收益為7厘或以上藍籌股。

地產股及收租股

近年中港地產股迎逆風，股價受挫之下，惟派息跌幅相對少，甚或維持派息，致個股仍有不錯股息率。其中，恒隆（0101）是少數收益率達雙位數的藍籌股，至於2隻內房股潤地（1109）及龍湖（0960），收益率同樣高於7厘。

金融股

金融股方面，雖則滙豐（0005）股息率高達7.13厘，並且1年派息4次。但是論息率仍是內銀較高一籌，其中建行（0939）收益率達到7.65厘，冠絕中港金融股。

能源及資源股

能源及資源股亦為傳統高股息，當中兩桶油均逾7厘收益率，惟入場費要逾萬元。