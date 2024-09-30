余偉文訪問｜「穩定的最大支撐是信心」　上任以來兩件事最深刻

金管局總裁余偉文上任五年，本港經歷過不少大事件，由社運到新冠疫情，以至美國制裁香港官員及疫後經濟表現疲弱，教他感恩的，莫過於本港金融系統保持十分穩定，業界不斷發展，國際金融活動持續進行，功能無被削弱，「『穩定』和『發展』皆做到，只係﹙香港封關時﹚外地觀感較負面。」

走過風雨飄搖，余偉文認為一切源於信心，「穩定最大的支撐就是市民的信任及信心，一個地方如果市民對金融制度失去信心，就會有許多麻煩！」

2019年10月1日，坊間流傳一張假的擠提照片，有銀行擠提的謠言因而滿天飛。﹙資料圖片﹚

應對假擠提照 全天候闢謠

本港金融制度一流，但市民也有疑惑時刻，說的是反修例期間。余偉文憶述道，2019年10月1日他上任當日，環境「惡劣」，場間流傳一張假的擠提照片，有銀行擠提的謠言因而滿天飛，又傳出聯匯快將崩盤的消息，直接衝擊著銀行系統之穩定。

「其實只是一張舊相，也是不發生在香港！」余偉文稱，當時為著「撲火」，他先與同事全日保持溝通，由早上六時許開始「睇實」通訊平台至半夜，「主要目的是以最快速度闢謠，因為社交媒體散布速度好快，我們希望一旦發現『好viral 』嘅謠言，兩、三小時內出就要出到帖文，當日全日出咗幾個帖文都好有效，謠言好快回落。」與此同時，他們也與銀行緊密聯繫，確保銀行順利把現鈔送到ATM機，「如果ATM有人龍，一被影相，信心就會動謠，所以同銀行傾如何補充每日現鈔。」

「果日記憶猶新，金管局在逆境仲有好強嘅團隊精神，一切有個目標，無階級、無崗位，而市民對我哋好信任，無話好恐慌、沽港紙！」余偉文感恩道。

首屆國際金融領袖投資峰會圖片重溫

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峰會前晚宴「其實係幾震撼」

另一件教他記憶猶新的事，則發生在疫情期間，就是2022年籌辦首屆國際金融領袖投資峰會，以提振外界對香港的信心。

余偉文稱，當時西方社會早已「開關」，但香港非但未開關，仍實施嚴格的防疫措施，「到本港機場要驗新冠，好似好遙遠嘅事。」為說好香港故事，金管局化身「event planner」，年初已著手籌備活動，到年底峰會完結，由起初擔心「無人來」，到吸引了逾六十位國際金融機構「一把手」到來，教余偉文感動，「活動前一晚在M +舉行晚宴，見到香港CEO、國際CEO 走在一起傾計，拎住酒杯，不用戴口罩，當年你已困咗兩年，其實係幾震撼，也反映佢哋對香港有信心，咩環境都會過來！」