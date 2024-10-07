證監35年｜設全天候監察市場小組　另與商業調查科加強合作

香港證監會今年迎來35周年，在維持市場公正的前提下，亦有四大戰略性優先事項。證監會行政總裁梁鳳儀接受《香港01》訪問時稱，在市場監管方面，證監會提升風險管理能力，現有全天候監察市場小組，留意異動股票的股權是否越來越集中，並對獲納入指數的股票「特別關注」。



證監會公佈2024年至2026年策略重點，包括維持市場韌力、提升香港資本市場的全球競爭力和吸引力、以科技和ESG引領金融市場轉型、提高機構韌力及營運效率。

梁鳳儀稱，證監會提升風險管理能力，現有全天候監察市場小組。（黃文琪攝）

盡量達成和解或要求法庭對投資者作賠償

在維持市場韌力方面，梁鳳儀表示，加強金融風險管理向來是證監會工作重點，會繼續穿透式的監察，同時會繼續與香港、內地及海外的監管機構緊密合作，​​例如早前一名「唱高散貨」集團在逃疑犯於新加坡落網後，移交香港並被控證券詐欺罪。在賠償小額投資者亦有突破，例如早前證監達成首宗同類和解，康佰控股公眾股東獲約1.92億元賠償，她又指，在辦案及控訴階段，會盡量達成和解或要求法庭對投資者作出賠償。

被問及恒大地產早前被內地監管處罰，證監是否會對該公司作出調查，梁鳳儀表示，不會對個別案件作出回應，但強調無論是內地還是海外監管部門，都會緊密溝通和合作。

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特別關注新納入指數的股票是否有異動

對於「股權高度集中」，梁鳳儀表示，證監有一隊全天候監察市場小組，對於急升或急跌的股票，會留意股權是否越來越集中，「股價短時間內的變動會否成為它被納入指數的誘因，因為被納入指數之後，無論MSCI或者恒指，都會吸引更多投資者」。

她又強調是向公眾發出「股權集中」的警告，並不會事前與指數公司進行溝通，但對於一些被納入指數後股價大幅度變動的股票亦會「特別關注」。

針對騙案方面，梁鳳儀表示，證監與商業調查科加強了合作，證監會在作出調查後，將可疑網站轉介給警方，而警方會根據電訊條例，將可疑網站封鎖，強調「會高頻率和警方合作」。