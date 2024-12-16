許濤專訪｜真正擁抱大灣區！　TVB研設雙總部　把概念變生意模式

近年電視廣播（00511、TVB）大力進軍內地業務，成效不錯，目前內地業務佔收入約兩成。TVB行政主席許濤明言，這將是公司「Growth Areas﹙增長領域﹚」之一，長遠希望在大灣區內建立「雙總部」，即香港加廣州又或深圳。



講起內地業務，合拍劇業務一直帶動收入，TVB正不斷擴大與兩大主要平台合作夥伴，即優酷及騰訊視頻的合拍劇協議，合拍劇包括《法證先鋒6：倖存者的救贖》、《反黑英雄》、《黑色月光》及《巾幗梟雄之懸崖》等。許濤透露，目前已有10部劇在製作之中又或已拍完，因會計手法收入將陸續入賬，「這是多年合作關係，每年十部劇的數量會持續。」

另一邊廂，許濤指，TVB亦會大力發展大灣區其他市場，「以前我哋叫珠三角，翡翠台其實落戶好耐，當地市民對TVB 品牌好歡迎！」內地電視台不乏列強，但許濤認為，TVB的優勢是廣東話，他以音樂節目《聲生不息》為例，湖南衛視全國播，而TVB在大灣區播，區內觀眾可同時睇到兩個台，惟TVB在區內的節目收視較湖南衛視還要高，「節目入面王祖藍講廣東話，﹙區內﹚粵語優勢還在！」

許濤指出，《聲生不息》在大灣區的收視表現，反映粵語優勢在區內還在。（《聲生不息》微博圖片）

目前，翡翠台及明珠台在廣東省的每月平均收看人數超過2,700萬人，而大灣區市場融合，把市場由七百萬人口大增至八千萬，許濤明言TVB要做到「真真正正擁抱大灣區」，把大灣區概念變成實實在在的生意模式，全方位發展，包括廣告、藝員收入，以至節目收入，「以後將Core Market﹙核心市場﹚ 變成大灣區，以往香港做到嘅生意，大灣區都可以做到！」

他透露，TVB今年已成立澳門子公司，並在廣州成立團隊，以建立總部功能，包括法律、財務、人力資源等，員工達300人，「希望能夠變成雙總部概念，但係廣州定深圳仲未決定，但一定有多一個大灣區總部！」