港大孖沙迎戰英國稅魔　大劉打頭陣　盡顯民間智慧｜01財經解密

所謂「狡兔三窟」，更何況有錢人？本港富豪投資遍布全球，而最熱門的肯定是英國。的確，大不列顛是世界第六大經濟體，又是全球頂級金融中心，住在倫敦Mayfair超級豪宅，手持West End、Oxford Street物業收租，氣派著然不同！



但這個富人投資天堂，近日就不太「安寧」。為何這樣說？事緣英國工黨上場，「發窮惡」，高舉加稅旗幟，伸手要錢。頭一轉盛惠4,000億港元！提款對象，自然是戶口有很多個零那班人。「稅魔」的手還愈伸愈長，在十萬九千里以外的香港大孖沙，已經感到不對勁，一場荷包攻防戰，已經靜悄悄開始。



英國工黨上場「發窮惡」，高舉加稅旗幟，頭一轉盛惠4000億港元！﹙資料圖片﹚

攻防戰「打頭陣」的，相信是無人不識的「股壇狙擊手」劉鑾雄。為甚麼這樣說？原來屈指一算，他今年起碼沽了3個英國物業，網民整日打趣道︰「大劉走得快 一定有古怪！」然則，在講有什麼「古怪」之前，不如先了解英國，對於大劉以至一眾本港大孖沙意義所在。

港大孖沙深耕英國 大劉投資過百億

如果大家熟悉大劉這十多年來操作，就會知道他今次沽出英國物業，不是後生仔拍散拖「換畫」般簡單。他投資英國一舉一動都經過細心考量。

翻查公開資料，早於2009年，大劉已經買入倫敦Eaton Square豪華排屋、Hans Crescent公寓單位。兩年後，華置﹙0127﹚更斥資約34億港元收購位於金融城的甲級寫字樓River Court。

華置斥42億重建倫敦旗艦項目River Court，新大樓料2026年落成。﹙資料圖片﹚

這座標誌性的商業建築，早前宣布重建，涉資4.29億英鎊（約41.96億港元），日後樓高將達21層，預期2026年上半年落成，還會改名叫 Evergo Tower（「愛美高大廈」）。

眾所周知，大劉開風扇廠起家發跡間公司就叫作愛美高實業，用這個名字來命名，可想而知這幢大廈意義不凡，也反映大劉很看重英國市場。這十多年間，大劉手上的英國磚頭愈疉愈高，例如有倫敦市西區牛津街及蘇豪街商廈、聖佐治街14號等等。合指一算，估計價值等閒已經過百億，都算得上是深耕。

事實上，香港的富豪都很鍾情英國物業，除了大劉之外，誠哥、純官、四叔等在英國亦有豐厚的「私人夾萬」，尤其在倫敦核心地段，手持極多物業。例如港老字號醬油品牌「李錦記」於2017年便以12.825億英鎊（約128億港元）收購被稱為「對講機」（Walkie Talkie）的倫敦商廈Fenchurch Street 20號。據統計，單單在過去十年，這一眾香港大孖沙合起來，在英國已掃入逾600億港元物業。

香港的富豪鍾情英國物業，除了大劉之外，誠哥、純官、四叔等在英國亦有豐厚的「私人夾萬」。﹙資料圖片﹚

英國工黨上場 「稅魔」來襲

投資界上，從來沒有無緣無故的愛，香港那些富豪，熱衷於投資英國物業，背後其實藏著故事。早於十年八載前，脫歐問題不斷困擾英國，他們趁著英鎊疲弱，租金回報較高，資金自然加速湧入英國房地產。不過世事每多變遷，去到今年，情況就突然有變。

據外媒報道，大劉今年內三度放售貴重物業，包括在倫敦的11-12 St James’s Square、14 St George Street，以及EATON SQUARE豪宅。

好端端買了豪宅商廈，地段還要這麼好，為何無端端賣了它？其中一個可能原因，自然是「稅魔」作怪。英國工黨上場之後，財相李韻晴第一份財政預算案，已經加稅逾4000億港元，如提高了資產增值稅，買賣非住宅物業的資產，包括工商物業、股票等，基本稅率由10%加至18%，而最高階稅率，就由20%加至24%。

英國工黨上場之後，財相李韻晴第一份財政預算案，已經加稅逾4000億港元。﹙資料圖片﹚

另外，政府亦將把額外住宅印花稅稅率，從3%提升至5%。而以公司名義購買超過50萬英鎊住宅的稅率，從15%提高到17%。

換言之，即係有錢、有磚頭的，都難逃「稅網」。不記忘記，英國還將廢除「非定居者」免稅待遇。市場難免猜測，大劉積極拋售英國房產，預計和這些政策有一定關係。

民間智慧指，富不與官鬥，而大劉亦曾稱︰「做官梗係叻過我啦」。﹙資料圖片﹚

民間智慧︰富不與官鬥

大劉是不是真的「怕」了工黨，當然只有他最清楚，但中國人傳統智慧，富不與官鬥就什麼時候都對。事有湊巧，大劉之前就發表過，對當官的人的睇法。2023年11月，大劉突舉行記招，當中提到︰「做官梗係叻過我啦，做官點解呀？個官字點寫呀？有幾多把口？」

是的，官字有兩個口，英國這個大本營，每個大孖沙都努力佈局十多年，結果工黨一上場「發窮惡」收重稅，全部人都被殺個措手不及，最終需要「奉獻」多少，還言之尚早，但提前做好防範措施，無疑是正確的選擇。

其實這十多年，佛利民「小政府、大市場」說法早已過時，各地政府無形之手愈伸愈遠，就算是走資本主義的英國、美國等，都四處伸手要錢，內地更加「有為干預」。本港大孖沙係世界各地也有不少投資，所以一定要識走位，早著先機固然好；就算錯了，最緊要立即修正！