特朗普2.0｜三大因素撐金價　王良享料上3000美元　比特幣吼位入

黃金、比特幣成為2024年佼佼者。去年，黃金價格飆近3成，為自2010年最大年度漲幅，而比特幣則突破歷史新高，漲幅逾120%。踏入2025年，隨著特朗普再次當選美國總統，兩者表現能否更上一層樓？



臻享顧問董事總經理王良享接受《香港01》訪問時，預計黃金持續市場對黃金的需求持續強勁，年內有望突破3,000美元大關，建議有意增持的人士現時可逐步入手。至於比特幣，則進入穩定期，估計其價格年內可升至13萬美元，並建議投資者在回調至8.5萬美元入手。



臻享顧問董事總經理王良享表示，在今年黃金和比特幣均有上漲的空間。（夏家朗攝）

料美聯儲年內減息三至四次 金價將重返3000美元

2024年「金光閃閃」，金價由每盎司 2,073美元升至2,641元，升幅達到27%，創下14年最佳年度升幅。

王良享指出其因有三。首先，美聯儲調整貨幣政策，尤其是去年進行的三次降息，減低了投資黃金的機會成本，從而吸引更多人進場。由於金價與美國實質利率一般呈反向關係，降息對黃金價格起到了推動作用。其次，美國債券收益率激增，至年底10年期美債收益率升破4.62，雖然短期內會對金價構成壓力，但長期反而加大了市場對黃金的避險需求。最後，地緣政治風險上升，尤其是中東局勢和2024年美國大選的不確定性，使得投資者擔心全球局勢可能加劇，進一步推高了黃金的避險需求。

儘管近期黃金價格有所回落， 暫處2,680美元，但王良享認為這主要是市場的一次短期調整，而非長期趨勢的轉變。踏入2025年，市場普遍預期美國將進行兩次減息。王良享則認為通脹情況並不如市場預期那麼嚴重，他預測美國至少需要進行三次減息，每次減幅為四分之一厘，甚至不排除會有四次減息的可能性。「我覺得過咗第一季大家見到通脹冇現象中咁強，減息次數會多返。」隨著通脹壓力減輕，金價未來仍有強勁的上行潛力。他預測，金價在明年有望重返3,000美元大關。

此外，特朗普的政策走向也將對金價產生影響。王良享認為，如果特朗普再次當選，他將繼續推行「大美國主義」政策，這可能會帶來全球金融市場的不確定性，從而推高黃金需求。「好似俄羅斯儲備被凍結，歐洲成個央行都可以隨時封鎖，亦證明做了好多制裁。呢一點係比打仗更大嘅政治風險，事關牽涉到大家自己的荷包。」

料美元回落至103水平

另一邊廂，近期美元表現強勢，美元指數已貼近110水平，創下兩年年高位。王良享表示，美國經濟預計將增長2.8%，因此美元強勢是合理反應。訪問前，他已預測美元在今年首兩月可能會進一步升值至110的水平，預測準確。然而，王良享也提醒，美元的強勢並非無懈可擊。從長期來看，未來進入減息周期，美元可能會回落至104或103的區間。

此外，王良享對日圓的預測也指出，隨著日本的加息政策，日圓可能會在今年回升至145的水平。

比特幣告別「野蠻期」

作為金融市場的「後起之秀」，比特幣在過去幾年備受矚目，尤其是在價格持續上漲的背景下。王良享指出比特幣價格波動已不再像以往劇烈。回顧比特幣的歷史走勢，他提到2010至2013年是比特幣的「野蠻期」，其價格經歷了大幅的上漲和回落。翻查資料，2010年比特幣價格不到0.4美元，而到2013年12月已飆升至超1200美元。

相比之下，王良享認為當前比特幣的市場生態已經趨於健康穩定。他相信特朗普上台後政策加持下，其價格仍有潛力升至13萬美元左右「幾倍咁升就應該唔會，三四成升幅都可以接受。」他建議投資者，若比特幣價格回落至8萬5美元的水平，可以考慮再次入手。