專訪｜鄧鉅明：港經濟「四隻腳」人工最重要　若不減薪需精簡人手

剛過去的2024年最引起港人關注的是店舖「結業潮」，民生小店、老字號和連鎖品牌齊齊經歷市道寒冬，而今年環球經濟存不確定性，更令本港各個行業增添陰霾。



零售業是否風光不再？老行尊、人稱「太子鄧」的太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明接受《香港01》訪問，為業界發聲，稱香港經濟有「四隻腳」——旅遊、金融、地產、薪酬，當中人工最重要，希望能降低本港整體薪酬水平，直言「一小時生活圈已是變相加薪」。不過若減薪難以一步到位，鄧鉅明建議可以先精簡人手。



鄧鉅明稱香港經濟有「四隻腳」——旅遊、金融、地產、薪酬。（盧翊銘攝）

第一太平戴維斯亞太區研究和諮詢部主管 Simon Smith 去年斷言：「香港零售市場的黃金時代已經結束」。事實上，據政府統計處數據，截至去年11月底，本港零售業銷貨價值已連跌九個月。

在商場上打拼數十載，經歷過不少高低起跌，人稱「太子鄧」的太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明向《香港01》表示，「自由行」帶來的盛況已不再，「十幾年前，啲遊客係用紅白藍膠袋裝錢，現金都有幾百萬元，但而家消費有5至10萬元已經算中高檔客戶」。他又慨歎：「往事只能回味，讓一切隨風」。

過去大批內地旅客會趁黃金周湧港，拖喼狂掃高價名牌產品、金銀珠寶以及各式日用品。（資料圖片 / 陳焯煇攝）

去年1月至11月恐懼式下滑 望進一步擴展「一簽多行」

有見及此，中央在去年12月恢復深圳居民赴港「一簽多行」簽注，首月來港內地客按年增加7%，儘管人流增加，生意額卻較2023年12月卻錄跌幅，香港零售管理協會指，超過3成受訪零售商認為生意稍遜預期，甚至有會員指大跌兩成，屬於「旺丁不旺財」。

鄧鉅明亦稱，尖沙咀等部分遊客區人流量增加，但普遍顧客消費意欲減弱，主要由於息口高企，「雖然話減息，但仍處於高息環境，我哋做生意（感受）最明顯，過去十年好似都係一厘至一厘半，而家上到五至七厘息。」

不過，他又指，去年1月至11月生意是「恐懼式」下滑，12月跌幅已有所收窄，高價零售行業已近乎觸底，希望中央能進一步擴展「一簽多行」簽注，尤其是內陸一、二線城市，「唔好淨係深圳，個啲（遊客）係一小時生活圈，唔留低過夜，過嚟打個卡就走」。

鄧鉅明指部分遊客不留港過夜，打卡後便離去。（梁鵬威攝）

稱香港經濟有「四隻腳」 薪酬最重要

除此之外，環球經濟不確定性，更令本港各個行業添陰霾，鄧鉅明認為，中美貿易戰難以改變，某程度上香港也會受牽連，「香港作為國際貿易中心、中國最重要嘅城市，同時貨幣與美元掛鉤，絕對係首當其衝」。

鄧鉅明又將香港比喻為一張凳，「有四隻腳——旅遊、金融、地產、人工」，當中旅遊業靠人流錢流，所以要放寬「一簽多行」，地產要視乎息口走勢。至於金融業，他希望中央鼓勵國企來港投資，「譬如可唔可以要求國企海外投資，有20%或25%投資係香港」，認為港股估值現時是相當具吸引力。

鄧鉅明希望中央鼓勵國企來港投資。（蔡偉南攝）

一小時生活圈是變相加人工 籲降低港薪酬水平

對於薪酬這最後一隻腳，鄧鉅明稱是重中之重，認為本港整體薪酬水平需要降低，「如果工作效率高，有條件可以俾呢個人工，但大部分人，根本係咬長糧嘅態度」。另一邊箱，香港融入大灣區，一小時生活圈已經是變相加薪，「北上慳返嘅（錢）等於加咗20%至40%人工」，同時他又指，香港可以繼續輸入外勞，增加特定行業的配額，解決勞動力短缺問題。

不過，減薪牽連甚廣，會惹來受影響人士反對，甚至有機會削弱本港消費力。有坊間意見建議個別行業減薪，官員、議員等紛紛出來唱反調，反對的理由是說減薪有連鎖效應，影響全港「打工仔」。立法會議員林筱魯強調：「任何削弱內部消費嘅行為要好小心處理」。

若難以一步到位，鄧鉅明指，可以先精簡人手，「好似一個好肥嘅人，減走啲脂肪、腫瘤」，他以自家公司舉例，太子珠寶鐘錶員工分為三個等級，工作表現不佳的員工自然「冇得留低」，今年亦會進一步調整架構。