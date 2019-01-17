佳源國際突遭洗倉　市值蒸發逾260億　還原「人踩人」經過

股票市場再現「人踩人」場景！今日﹙17日﹚十大跌幅榜上，有5隻股票跌逾5成。其中，屯門「龍床盤」菁雋的發展商、內房新星佳源國際﹙2768﹚位居榜首，單日暴瀉80%，市值蒸發逾260億元，成交額達到11億元，比吉利﹙0175﹚、友邦﹙1299﹚及港交所﹙0388﹚等藍籌股還要多。 市場原先猜測，佳源一批今日到期的債券可能出現違約，投資者因而沽售公司股票，但佳源於收市後澄清已償還該批債券的全數款項。不過，有分析指，經過今次暴瀉，已令市場更加關注小型發展商的財政狀況。

佳源股價今日暴瀉，市值蒸發263億元。（集團網站提供）

佳源國際為內房新星，本來較少投資者認識，但因為旗下新盤屯門「菁雋」，最細單位實呎只有128方呎，被喻為「龍床盤」，而「一炮而紅」。豈料一個月後，該公司又因股價暴瀉而成為焦點。

佳源國際今日﹙17日﹚開報13.26元，上午表現平靜，惟下午2時後，開始出現洗倉潮，約莫一小時時間已跌至全日低位1.4元，較上日收市價13元累瀉近9成後，其後跌幅雖然收窄，收報2.52元，但埋單亦跌10.48元或80.6%，市值蒸發263億元。該股全日成交11.04億元，較吉利﹙0175﹚、友邦﹙1299﹚及港交所﹙0388﹚等藍籌股還要多。

對應內地小型發展商，梁杰文指，「一個樓盤失敗、銷售唔理想，已經可以令公司資金流出現問題，觸發債務違約。」（張浩維攝）

債務今日到期惹關注

翻查彭博終端機資料，佳源有一筆3.5億美元，票息8.125厘的債券今日到期，市場一度猜測，公司股價暴跌，與債務到期有關。而佳源另一筆於2020年10月到期、本金4億美元的2年期債券，亦於今日下午2時30分後，突然下挫，債價由100.25跌至84.922，創出新低。

佳源於收市後發聲明表示，已償還該批債券的全數款項，強調目前財務狀況健康，業務運作正常，又指董事會並沒有知悉導致該等價格及成交量變動的任何具體原因，但就補充，注意到有報道指，投資市場可能關注 ，有可能出現未能償還票據的違約事件。宏高證券投資經理梁杰文估計，佳源股價下午遭洗倉，主要與投資者關注公司負債比率偏高，在債劵到期之際，擔心佳源或會出現債務違約，因而出現恐慌情緒而拋售股票；加之部分機構投資者留意到股價異動，加入沽貨行列，令跌勢加劇，並引致借孖展炒股的散戶遭券商斬倉，最終出現「人踩人」情況。

無獨有偶，另一內房股股陽光100（2608）今日亦暴瀉64.6%，成交達1.05億元。梁杰文指出，市場憂慮兩隻小型內房股在中央樓市調控下，未必能如期還債。他認為，相比碧桂園﹙2007﹚等大型內房，二三線內房股的風險相對較高，因這類公司的槓桿比率較高，而資產規模較小，「一個樓盤失敗、銷售唔理想，已經可以令公司資金流出現問題，觸發債務違約。」

屯門菁雋銷情一般，資金回籠速度較慢。（資料圖片）

「龍床盤」銷情一般​ 資金回籠添壓

事實上，佳源早前公布去年銷售簡報，雖然全年合同銷售約201.8億元人民幣，按年增長94.6%，但12月單月合同銷售僅21.53億元人民幣，按年下降31%。值得一提，佳源去年5月進軍本港市場，斥約26.2億港元購入「舖王」鄧成波3項物業7成權益，當中包括屯門菁雋。該項目於去年12月進行首輪27伙推售，惟認購反應一般，全盤暫錄成交僅2伙，售價分別為491萬港元和525萬港元，顯然資金未能順利回籠。

最新的中期業績顯示，雖然佳源錄得盈利為9.73億元（人民幣‧下同），按年大增89%，但淨資本負債比率仍屬偏高水平，截至去6月底為85%。公司雖有99.93億元現金，但當中包括受限制或已質押銀行存款13.97億元，而一年內到期的帶息負債﹙「優先票據」及「銀行及其他借款」﹚亦達到101.3億元，反映如果物業未能「貨如輪轉」，公司或出現「水緊」情況。