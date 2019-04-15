KFC裝自助點餐機　落單額雙位數增長　怡和餐飲：加快推動數碼化

本地餐飲業競爭激烈，本地餐飲業龍頭之一、在港經營肯德基（KFC）、必勝客（PIZZA HUT）及薄餅博士（PHD）的怡和餐飲集團，亦要積極變招，以新科技方便顧客用餐。

集團行政總裁黃曦嵐接受《香港01》訪問時表示，餐飲業一向請人難，點餐自動化可舒緩人手壓力，將會在旗下分店增設更自助點餐機及手機點餐功能等，未來3年會增加3倍資源加快推動數碼化。

怡和餐飲集團在港有166間分店，網上銷售佔總銷售額約4成，但由於各地客人消費模式不盡相同，例如台灣外賣文化濃厚，香港較多在餐廳內用膳，要切合市場需要制定相應策略。

目前逾30間KFC分店已安裝自助點餐機，未來集團會加裝更多機台。（視覺中國）

加裝自助點餐機 每單消費雙位數增長

排隊時間長會令人失去耐性，為減少客人等待時間，目前逾30間KFC分店已安裝自助點餐機，未來亦會加裝更多機台。集團亦推出手機點餐功能，客人可掃餐廳內的QR Code點餐，目前已適用於旗下59間KFC分店，數間PIZZA HUT分店已試行。另外，部分餐廳亦可以外賣自取，預先訂購食物，再到餐廳取外賣。

黃曦嵐透露，加裝點餐機後，近3成顧客會經點餐機下單，與一般排隊下單的顧客比較，使用點餐機客人的每張單消費有雙位數增幅，「以往排隊人龍咁長，令每個客人好大壓力，到自己做決定時都要好快手。」客人自助點餐不用大排長龍，連帶租金都「有得慳」，店舖不需再預留太多排隊位置，增加舖面效益。

怡和餐飲集團行政總裁黃曦嵐稱，KFC最新推出的鹹蛋味的黃金脆雞及爆谷脆雞亦由年輕員工提議。（林樂謙攝）

開發管理系統 提高前線員工效率

集團計劃今年內開發餐廳營運系統，集團首席數碼總監陳超琼稱，現正在台灣正測試新的外賣功能，讓客人可實時看到外賣車隊的具體位置及預計送達時間，亦可透過系統直接廚房溝通，減省運送時間。黃曦嵐亦指，期望通過數據分析，讓廚房可掌握食材份量，以及刪減餐牌選項等。

他又稱，集團鼓勵前線員工為集團帶來新的構思，KFC最新推出鹹蛋味的黃金脆雞及爆谷脆雞亦由年輕員工提議，又贊助大學的商業比賽，希望引入新想法，解決零售業的數碼轉型問題。