串流影視惡戰　「Disney+」及「Apple TV+」年內上架硬撼Netflix

迪士尼電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）在全球掀起熱潮，開畫首周全球票房突破15億美元，折合近120億港元，且旗下的串流影視平台「Disney+」將於年內推出，帶動迪士尼的股價創下歷史新高。 串流影視大戰在即，蘋果早前亦宣布推出「Apple TV+」，勢挑戰Netflix的「一哥」地位。惟早立足於市場的Netflix揚言，不擔心新競爭者會帶來負面影響，其最新財報又顯示，全球訂閱用戶數已破1.48億，穩處行業領先位置。

迪士尼推Disney+月費僅55元

迪士尼上月中宣布推出「Disney+」，11月12日率先在美國啟用，明年再在歐、亞等地上架，月費為6.99美元（折合約55港元），比競爭對手Netflix便宜，目前Netflix於香港區的基本收費為63元。

除價錢較平，迪士尼獨家內容也不輸蝕，包括大熱的《Marvel》電影，《Pixar》和《星戰》系列、《阿森一族》等。迪士尼估計到2024年，全球訂閱人數可達至6,000至9,000萬。

不過，擁優質內容亦不代表盈利可大增，迪士尼去年在電影業務盈利近30億美元，貢獻公司近2成的經營利潤，隨著「Disney+」推出，這情況或有變化。

有分析認為，迪士尼推出串流平台會影響其影業收入，原因是把影片獨家放在「Disney+」上，變相令出售電影內容予第三方的收入減少，這安排料讓迪士尼在2020年減少18億美元的收入，到2023年損失34億美元的收入，預期「Disney+」要到2024年才能盈利。

蘋果官網顯示，「Apple TV+」將於秋季推出。（蘋果官網截圖）

股神不看好蘋果推Apple TV+

蘋果今年致力拓展服務收入的來源，以減低對iPhone銷售的依賴，3月宣布推出訂閱服務「Apple TV+」，帶來獨家原創節目、電影和紀錄片，定於今年秋季投入服務，但市場似乎不看好其競爭力，「股神」巴菲特也對這平台能否成功抱有懷疑。

雖然巴郡「重倉」蘋果公司，早前被問到蘋果新平台服務時，巴菲特卻表示用戶觀看視頻的時間有限，且競爭對手花重金投資，直言自己是「不會碰這渾水」，但他亦提到，蘋果是一間可以承受一、兩次錯誤的公司。

為何容許到一、兩次錯誤，其中一個原因相信是蘋果設備的廣泛的忠實用戶，據資料顯示，全球共有14億部活躍的蘋果設備，當中iPhone佔了其中的9億部，即使只有10分1用戶願意付錢訂閱「Apple TV+」，數字仍會非常可觀，如同Apple Music目前已凝聚了約5,000萬名全球訂閱用戶，只要內容有一定質素，訂閱戶基本上有保證。

如果說迪士尼在內容上「贏在起跑線」，蘋果則具備硬體及iOS平台綑綁用戶的先天優勢。

Netflix最新的季度財報顯示，訂閱用戶數已超過1.48億。（Netflix官網截圖）

Netflix推互動內容讓觀眾控制劇情發展

雖然迪士尼推出自家平台來勢洶洶，但Netflix目前仍是全球市佔率最大的影音串流平台，全球訂閱戶高達1.48億，今年首季財報顯示，用戶單季再增長960萬名。

Netflix在財報也提及過「Disney+」和「Apple TV+」，但就未有擔心會對公司有負面影響，反而認為市場正在改革，串流服務業將一同成長。

不過，Netflix面對競爭也不敢怠慢，去年投資了80億美元（折合約624億港元）製作原創節目，同時，其推出嶄新的互動式內容（interactive content）反應相當不俗，或可推動公司更多的增長。

所謂「互動」，是觀眾可以手中遙控為主角作出決定，從而影響劇情發展，年初推出的電影《黑鏡：潘達斯奈基》足足有12個結局之多，近日再推出了一套講述野外求生的互動節目《You Vs. Wild》，若然做錯決定，或會令主角前無去路或受傷，不能繼續行程，兩套互動式節目都廣受觀眾歡迎。