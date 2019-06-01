【投資專題】粉紅鑽石成「潛力股」　業界料未來兩年勁升逾四成！

鑽石珍貴，彩鑽更稀有，連劉鑾雄（大劉）也是捧場客。他在2015年以「天價」2.2億元投下16.08卡的粉紅鑽，其後再用3.7億元買下12.3卡藍鑽給女兒，一度打破彩鑽成交價紀錄。 鑽石可作穿戴、炫耀，投資價值亦不容小覷， 有業界預計鑽界「潛力股」非粉紅鑽莫屬，直言未來兩年有望勁升最少四成！

大劉是鑽石拍賣場的座上客，2015年斥3.7億元投得12.3卡藍鑽，為城中熱話。（視覺中國）

彩鑽以成色濃度分級

鑽石價值不菲，論罕有程度，非彩鑽莫屬。鑽石在地底深處經高溫高壓形成的途中，部分滲入其他礦物質或氣體，因而產生各種顏色的彩色鑽石。眾多彩鑽之中，最常見的有紅鑽、藍鑽、綠鑽、粉紅鑽、橙鑽及黃鑽等，當中紅鑽為「天價之寶」，多年來全球產量只有約20至30顆。

鑽石經由生產並切割後，將送往美國寶石學會（GIA）鑑定，彩鑽較一般鑽石更偏重於成色濃度，顏色越濃烈，彩鑽價值越高。GIA以鑽石顏色外觀的色彩、色調及色度組合，將其分為九個級別，依次為微（Faint）、很淡（Very light）、淡（Light）、淡彩（Fancy light）、彩（Fancy）、濃彩（Fancy intense）、暗彩（Fancy Dark ）、深彩（Fancy deep）及豔彩（Fancy vivid）。不用多提，大劉2015年買入的粉紅鑽石及藍鑽石自然是「Fancy Vivid 」級別！

豔彩級名貴彩鑽「逐粒睇」︰

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最貴粉鑽以近4億元成交

以色列彩鑽批發商Leibish & Co.多年來從事鑽石交易，在港客戶包括周大福、英皇珠寶、太子珠寶等，其亞洲區董事總經理Meir Ben Tovim解釋，在生產每10,000顆天然鑽石中，只有1顆是彩鑽，其餘皆為白鑽（無色鑽石）。在物以罕為貴下，彩鑽有過一段「大牛市」，根據國際彩鑽研究協會（Fancy Color Research Foundation ）數據，從2005年至2016年間，最高級別的3卡粉紅鑽價格勁升379%，同類別藍鑽升200%，黃鑽則升110%，至於白鑽僅升18.7%。近兩年，粉紅鑽走勢漸趨平穩，藍鑽則仍有升幅，黃鑽略略偏軟。

不過，Meir仍看好粉鑽的投資潛力，「白鑽一般是顧客的入門鑽石，有結婚紀念的意味，價格亦較可負擔，不過，隨著女士追隨潮流及彰顯身分象徵，白鑽已經『太普通』，她們會尋找更獨特的鑽石，粉紅色則最受歡迎。」

去年一顆18.96卡的粉紅鑽石「粉紅傳奇」，屬最高的豔彩（Fancy vivid）級別，以5,030萬瑞士法郎（約3.9億港元）成交，每卡售260萬美元，破彩鑽世界成交紀錄。據悉，過去拍賣會上僅有4顆豔彩粉鑽或10卡以上粉鑽出售。

Leibish & Co「鎮店之寶」為1.3卡的阿蓋爾紅鑽戒指，價值約1,000萬港元。（張浩維攝）

澳洲粉紅鑽石礦將關閉

粉紅鑽石創出天價成交，Meir認為升勢未止。根據GIA統計，全球約九成的粉紅鑽皆出產自澳洲阿蓋爾礦場，不過，由於產量有限，礦場的設計開採年限只到2021年，之後便不會再生產彩鑽。

Leibish & Co.是澳洲阿蓋爾粉鑽礦場的指定投標商之一，設自家鑽石切割及打磨團隊。Meir透露，公司過去幾年不斷收集粉鑽，「押注」一旦礦場關閉不再生產，粉鑽價格會節節上升。他滿有信心的道︰「粉鑽價格已在過去十年已勁升4倍，預期至2021年粉鑽礦場封礦後，價格將由現時每卡約75萬美元，再飆升近4成，達至每卡100萬美元。」

另一邊廂，中國向來是奢侈品市場的必爭之地，以Leibish & Co.為例，內地客便佔了公司亞洲區收入約一半，幾乎所有最貴重及最大顆的鑽石皆成他們的「囊中物」。Meir稱︰「內地客人非常活躍於彩鑽市場，一般消費超過1卡（約75萬美元），追求最貴、最獨一無二的鑽石，不少大額拍賣均可見其身影；而美國客戶則以份數石（不足1卡的鑽石）為主，平均消費則為10至30萬美元。」

Meir透露，內地客佔亞洲區收入約一半，幾乎所有最貴重及最大顆的鑽石皆為他們的「囊中物」。（張浩維攝）

投資彩鑽入場門檻100萬元

鑽石升值潛力佳，Meir表示，現時有不少投資者上門向他們查詢彩鑽投資學問，人數甚至超越用家。他建議入場門檻為100萬元，可購買1卡以下的鑽石，「不少鑽石用家在買入鑽石作飾品之餘，亦留意投資價值，確保自己手上戴著『一層樓』時，亦可以保值，甚至升值。」

值得留意，彩鑽市場價格不太透明，要了解投資回報及進行交易，必需尋找鑽石買手代勞。「部分極稀有鑽石是獨一無二，難以與同類產品比較，投資者可以透過鑽石批發商的銷售平台，以及坊間的拍賣行均作價格參考，不過最終皆由持有者定價。」Meir稱。