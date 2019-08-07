【人民幣破7】日後波動料加劇　專家：跌多少還看一關鍵指標

人民幣離岸和在岸價於周一大跌，雙雙跌破「7」的整數關口，創歷史新低。過去市場相信中央對人民幣有「7」的紅線，會確保人幣匯率不跌破這水平。這次人民幣終穿7算，是否意味中央會對人民幣「放手」？

美國總統特朗普（Donald Trump）宣佈將在9月1日對剩餘3,000億美元中國商品加徵10%關稅後不久，人民幣突然大跌，甚至穿7算大關，華僑永亨銀行經濟師李若凡解釋，貿易戰升級以來一直有「破7」的風險，而貿戰升溫後公布的人民幣中間價卻在6.9以上，令外界相信人民銀行無意托起人民幣，所以「人仔」較快地跌穿7算。

市場普遍相信人民銀行早有準備人民幣「穿7」。（資料圖片）

市場未見恐慌

市場普遍相信人民銀行早有準備人民幣「穿7」，人民幣匯率「破7」不到一小時，人行就在官網發佈《答記者問》，中國平安證券首席經濟學家張明分析，人民幣匯率於這時間破這重要關口是中國人行有意為之的舉措。

事實上，早在2019年5月末，中國人行前行長周小川在論壇上給市場打「預防針」稱，「將7視為人民幣匯率底線不合理，不必過分關注所謂整數位。」

對於人民幣穿7這大關口，市場未見大恐慌，國際評級機構惠譽表示若人民幣匯價更大程度上自由浮動，將對中國主權信用評級產生正面影響，有助維護外匯儲備，並緩解美國加徵關稅帶來的負面影響，可被視為積極因素。人行則強調，中國將繼續堅持以市場供求為基礎，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

短期走勢還看「中間價」

李若凡表示，雖然中央容許人民幣穿7，顯示日後未必有要死守的「紅線」，會用更市場化方法為人民幣訂價，人民幣波動料會增大，但不代表中央會完全放手。她指，近日央行表態中國堅持不搞競爭性貶值，也不會將匯率作為工具來應對貿易爭端不會用人民幣解決貿易爭端，加上將中間價定在較高的位置，令市場相信央行有意短期內維穩貨幣，不會容許人民幣無限貶值，所以人民幣有所回升，主要在7至7.1之間上落。

短期來說，人民幣主要看中間價的政策訊號，如果守住7算，人民幣料會在7至7.1窄幅上落，但若中間價穿7，顯示央行穩匯價力度減弱，人民幣沽壓或推低人民幣至7.2水平。今日人民幣兌美元中間價已下調313個點子至6.9996，直逼7算水平。李若凡續指，人民幣中長期走勢較難預計，但認為中央會避免人民幣對大多數貨幣單向持續貶值。

中美貿易糾紛將為中國經濟和人民幣匯價帶來壓力。（路透社）

獨立外匯商品分析師盧楚仁則預期，人民幣短期會在6.98跟7.2之間上落，但若中美會談取消，人民幣有機會破7.25，下望7.3和7.4左右。而若中美談判完全「破局」，雙方報復措施再升級，最極端估算是人民幣有機會跌至7.5。

但他補充，料中央不會讓人民幣貶值過大過急，因為帶來市場恐慌等負面影響會大於對中國出口等的正面推動，料即使人民幣出現較大調整，都不會是「急插水」，而是「軟著陸」。