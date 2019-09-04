【財經典故】華探長開麻雀館　百億王國靠「抽水」

「樂壇天王」黎明都要劈價畀佢？「麻雀館大王」石鑑輝的第三子石炳濂，近月以4,502萬元購入黎明位於上水御林皇府森麻實徑的單號屋，代理指黎明去年中以5,500萬元放盤，最終要大幅減價近千萬沽貨。「麻雀館大王」家族成員活躍本港樓市，今年四月以逾6,180萬元購入上水御林皇府的一間雙號屋，近日又斥6,200萬元購入上環歌賦街一個舖位，足見財力雄厚。

提到已故「麻雀館大王」石鑑輝，你未必知道他是香港的隱型富豪。所謂小賭怡情，大賭變李嘉誠。開賭致富的大有人在，最著名的是澳門「賭王」何鴻燊。 香港雖然未有開放賭牌，不過仍然有人合法地依靠開賭致富，他──便是前華探長石鑑輝。

「麻雀館大王」石鑑輝早年已退休，其後「創業」開麻雀館再「叫糊」。﹙鄧倩螢攝﹚

讀男拔萃英文掂 升職快過火箭

石鑑輝的父親石堆亦是前華探長，比「四大探長」呂樂及韓森等人更早擔任此職，而石鑑輝在爸爸的扶植下，不足二十歲便加入警隊，他中學時就讀男拔萃，由於英文了得，善於與洋人警司打交道，所以升職「快過火箭」。在擔任華探長不久後，他便以34歲之齡退休。

在1958年，他開始儲「磚頭」，以23萬元購入上海街一個地鋪連閣樓及二樓單位；至1964年開始「發達」之旅，於旺角砵蘭街鋪位創立瑞興麻雀館，之後開設瑞昌、瑞豐、誠興等九間麻雀館。

由於麻雀館並非與客人對賭，是靠「抽水」來營運，誰胡牌便要把贏回來5%的錢投進糧館場上的透明「水箱」，所以麻雀館是穩賺，只要有客人進內消遣便一定「贏」錢。

「麻雀館大王」旗下麻雀館，不少以「瑞」字開頭。﹙資料圖片﹚

主打自由行吸金

近年，自由行旅客湧港，他們消費力強勁，賭也特別落力，麻雀館也紛紛引入深圳牌的碰槓牌玩法，俗稱「全沖牌」，以「跑馬仔」鬥快食糊為目標，針對大陸客，專車口岸接送，包飲、包食、包住等，又會送智能手機等作為禮物，有傳言指，即使有客人曾經撞毀車輛，麻雀館都會替其付款修理。

充裕銀彈曾「贏」鄭裕彤

石鑑輝深明「磚頭」保值的道理，於是便一直以麻雀館「贏」回來的錢，購買物業，其中其得意之作，絕對是在1998年，當時環球經濟不景，日資財團微笑堂急需賣鋪套現趕返日本作資本重組，因麻雀館每日的營運帶來大筆現金收入的石鑑輝，便答應於一周內可付清4.3億元的價錢，成功擊敗鄭裕彤及大鴻輝集團組成的財團，奪得旺角好望角大廈的七連地鋪，至今不斷升值。

石鑑輝於2013年離世後，他的家族仍然秉承他的理念，繼續買「磚頭」保值，並且「只買不賣」，至今擁有70個鋪位、10幢大廈及大量住宅單位，最近除了購入上水御林皇府的兩間獨立屋，又以7,580萬元購入佐敦廟街的一間麻雀館，目前麻雀館月租高達27萬元，相當「和味」。

「麻雀館大王」喜歡收集磚頭，曾在商場與鄭裕彤﹙圖中﹚交手並贏出。﹙Getty Images﹚

收租王國大幅擴張

石鑑輝家族深明物業保值的道理，在樓價、鋪租不斷上升的年代，其家族資產會愈見豐裕。一向低調的石家，近期頻頻在地產市場買賣。今年五月，石炳濂斥資7,580萬購入佐敦廟街42至44號地下連閣樓，地下建築面積約2,000方呎，即大亨利麻雀館，以月租27萬港元計算，估計回報率約4厘。其後石炳濂以3,200萬元出售嘉文花園一個單位，持貨15年獲利2,280萬元。

近日，零售轉吹淡風，但石鑑輝長子石炳祥及有關人士無懼入市，最新斥6,200萬元購入上環歌賦街47號地舖、閣樓及地庫，總面積達到2,300方呎，呎價約2.7萬元。

阿Sa、趙希洛入豪門

石炳祥是石鑑煇的大兒子，弟弟石炳濂曾代表香港出賽九四年廣島亞運會及九七年全國運動會。石鑑輝一家三代都是拔萃男書院的畢業生，包括石炳濂的子姪石恒聰，即蔡卓妍的男友，也是無線藝員趙希洛的表哥。