【馬雲退任】阿里巴巴廿年衍生19新行業　要活夠102年尚有大挑戰

內地電商阿里巴巴的董事局主席馬雲今日正式退任，但仍將繼續擔任集團董事，直至明年任期結束。 回望過去廿年，阿里巴巴不單成為了中國電商界的霸主，更是創造出大量的新行業和市場。 不過阿里目標是活夠102年，橫跨三個世紀，馬雲離開後，阿里是否已經預備好應付挑戰？

內媒指，阿里巴巴多年來衍生出多達19個新行業。（路透社）

阿里巴巴過去廿年的成功是無容置疑的，以截至今年6月底的季績為例，集團收入仍維持高速增長，按年升42%至1,149.24億元（人民幣，下同），其中單是中國零售市場的移動月活躍用戶數便高達7.55億，業務也進一步滲透至欠發達地區，季內新增的活躍消費者中超過70%來自欠發達地區。

阿里巴巴本身業績亮麗之餘，對中國經濟發展的影響也是十分巨大。根據阿里巴巴集團2018年環境、社會及管治報告，阿里集團平台上服務1,000萬的中小企業，間接及直接創造了3,600萬個職位。內媒統計，阿里巴巴單在2018年便帶動上下游產業納稅2,581億元，多年來衍生出了淘寶主播、淘寶代運營、生鮮買手等19個新行業，不少市場規模更是逾千億元。

活102年的文化

不過過往再成功也好，持續的發展和生存才是企業的第一要務。阿里巴巴便將目標定在生存最少102年，為什麼是102年，馬雲曾解釋，這是因為阿里巴巴誕生在1999年，102年就活到了2101年，橫跨了足足三個世紀。他指，為此每一屆管理班子，都必須一次一次地使公司理念更加健康，將它死亡的時間往後拖。

雖然外界想起阿里巴巴的成功，往往會將焦點放在馬雲個人身上，但阿里早就開始將公司管理和傳承系統化，早於2009年阿里開始合夥人制度，持續引入新血擔當集團管理崗位，據悉集團管理上，80後佔比已經逾半，馬雲的「急流勇退」也顯示出阿里「改朝換代」的決心，加上阿里巴巴宣布今天將會公布被稱之為「六脈神劍」的阿里新價值觀，標誌了阿里巴巴完成了從依靠個人特質變成依靠組織機制、依靠人才文化的企業制度升級。

接替馬雲的阿里巴巴新舵手張勇便表示，「新六脈神劍」誕生歷時14個月，花這麼大代價去做這件事情，為的是尋找同路人，走向未來、走向102年。

阿里巴巴今天將公布被稱之為「六脈神劍」的阿里新價值觀。（功守道劇照）

電商新挑戰

相較內部的組織傳承，阿里未來的挑戰更多來自外部。雖然阿里積極將業務發展至阿里雲等不同範疇，但目前電商業務仍是集團的主力，收入佔集團總收入比高達60%至70%。

不過在電商這大本營阿里近年卻面對不少挑戰，首先是京東集團持續跟天貓正面競爭，步步進逼，令近年阿里巴巴不得不和蘇寧聯盟合作對抗。而於低端市場方面，拼多多強勢崛起，並於美股上市集資，增長十分快，去年第四季增速按年高達379%，截至去年底活躍買家數也高達4.185億，超過京東的3.05億。可是面對這來勢洶洶的對手，目前阿里始乎還未找到克制的策略。

電商競爭加劇令阿里毛利率和淨利率雙雙下跌，前者由剛上市時的約80%，跌至約50%；後者由50%跌至現時的25%左右，反映阿里的江山未必如此穩固。所以馬雲的後繼者，不能只想著「守業」，更要創新，才能助阿里巴巴達成橫跨三世紀、活足102年的目標。