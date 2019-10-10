滙控目標價被降至51元　專家：股息近7厘吸引　籲分段入市長揸

外圍經濟疲弱，加上大規模示威抗議持續，本地銀行股經營受考驗，國際投資銀行摩根士丹利（大摩）便將對香港香港銀行業的評級下調至「謹慎」，其中更將「大笨象」滙豐控股（0005）的評級調低至「減持」，並大降目標價至51元。

本地銀行股昨天普遍下挫，滙控跌0.6%，恒生（0011）跌3.3%，東亞（0023）跌4.5%，大新（0440）跌2.9%，中銀香港（2388）跌2.1%，渣打（2888）跌0.9%。不過有危亦有機，有專家指，滙控股價跌至現水平，股息率已接近7厘，算相當吸引，建議投資者可待股價仍回落分段入市，長線持有。

銀行股昨天普遍下跌，恒生東亞更跌逾3%。（路透社）

溫傑：可待股價回落至55元分段入市

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，市場對於本地銀行股的憂慮可以理解，始終其業務與本地經濟相關性甚高，必然受到本地經濟走下坡影響。「經濟前景不明朗之下，企業貸款需求難免降溫，而且來自股票買賣、產品銷售的銀行佣金收入亦會下降，本地銀行股遭到拋售是正常。」

其中本地銀行的龍頭滙豐控股，上月再度失守60元大關。溫傑坦言，滙控的前景非常麻麻，「滙豐既要面對美國減息造成淨息差壓力，又受本地社會因素首當其衝，更受英國脫歐影響。」他認為，滙控業務瀰漫種種不明朗因素，而早前的高層大地震亦為此徒添陰霾，預料股價即使反彈，亦會持續跑輸大市。

雖然「獅王」前景晦暗，但隨着股價回落，滙控股息率再度浮面至約7厘，吸引不少「好息之徒」入市尋寶。溫傑坦言滙控股息水平吸引，建議投資者可待股價回落至55元分段入市，並作長線持有，「但就要做足心理準備，短期內股價反彈機會較渺茫。」

招銀國際研究部策略師蘇沛豐提升滙控反彈力有限。（資料圖片）

蘇沛豐：股息支撐 滙控再跌空間有限

招銀國際研究部策略師蘇沛豐也認為滙控近7厘息「吸引」。「如無意外，滙控派息都會維持，而股價去到這些水平，有股息支撐，再跌的空間有限，股價未來估計會於五十幾至62（元）左右浮動，防守力OK，但股價就較難有反彈力向上。」

業務前景方面，蘇沛豐認為息口影響不大，一年前市場雖曾炒「加息概念」，但現在看到其實香港幾乎無跟過美國加息，所以現在美國調頭減息，他也不太擔心港銀息差會特別收窄，反而提醒要留意若香港經濟再轉差，壞帳風險會提升。

而對於有傳匯控全球裁員一萬人，他認為有利有弊，一般來說，減成本應是利好，但某程度上其實也反映出滙控業務前景不太好，才要強調控制成本。而今年底料開始有虛擬銀行投入運作，蘇沛豐認為市民習慣了傳統銀行的模式，相信未來一兩年這些新競爭對滙控業務的影響「很微」。