虛擬保險平台Avo推電子錢包保障吸年輕客　冀最快3年收支平衡

保監局上周宣布，向亞洲保險與高瓴資本合資成立的Avo（安我保險）發出首個虛擬一般保險牌照，公司今日正式開業。Avo行政總裁兼執行董事黃子遜表示，公司今日推出3款產品，包括一款電子錢包保障產品，預期公司可於3至4年內達收支平衡。

電子錢包保障年保費最低79元

黃子遜出席公司開幕酒會時指，公司首階段推出的3款產品，均貫徹價格相宜及設計簡單的理念，包括保障電子錢包交易、年保費低至79元的電子錢包保障；覆蓋8種常見及高危癌症、年保費125元起的癌症保；以及保費39元起的旅遊保。

黃子遜介紹指，公司首階段推出3款產品，日後會繼續主打簡單產品。（文顥宗攝）

她續指，計劃推出更多創新保險產品，以填補市場的保障缺口，並會透過數碼平台，精簡現有保險產品的保障範圍，繼而壓低保費。黃子遜介紹，公司取名「Avo」，靈感來自健康食品牛油果（Avocado），期望為本港保險業增添新活力，公司現時有約40名員工，並將會繼續增聘人手。

料與亞洲保險業務無衝突

Avo由行政會議召集人陳智思任總裁的亞洲保險合資成立。亞洲保險對該公司持股達51%，其餘49%則由高瓴資本持有。身兼亞洲保險首席執行官的黃子遜表示，亞洲保險近97%業務來自商業客戶，而Avo則主攻一般消費者，兩者定位不同，相信無需刻意避開相互競爭。她又預期，公司最快可於3至4年內達到收支平衡，但具體時間須視乎業務表現。