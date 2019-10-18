【英國脫歐】新協議待闖關　硬脫歐警報未除　英鎊長和走勢解碼

歐盟與英國達成「脫歐」新協議。容克形容，這對歐盟和英國來說都是一項公平和平衡的協議，他會建議歐盟委員會批准這項協議。而英國首相約翰遜則稱，達成了一項偉大的新協議。

聽落美好，鎊滙亦應聲大漲，兌美元一度逼近1.3水平。然而，新協議尚待各自的議會支持，意味「硬脫歐」風險未完全解除，後市又是否能完全看好？最新發展對過去受到擠壓的三大資產——英鎊、英國概念股及英國樓，又有何啟示？

脫歐新協議傳出後，英鎊一度抽升至近1.3水平。﹙路透社﹚

英鎊︰未脫離危險期

消息公布之後，英鎊兌美元急升，一度逼近1.3水平，現徘徊1.28水平。但恒生銀行（0011）首席市場策略員溫灼培認為，市場反應無疑過份樂觀，形容脫歐形勢「絕對唔係雨過天青」。他指出，脫歐協議要成為定案，必須先於本周六（19日）闖過英國國會一關，但早前約翰遜的脫歐方案並未獲在野工黨支持，估計今次面臨的阻力不小，「一旦兩黨傾唔埋而提前大選，按現時形勢分析，保守黨贏面好大，大選後『硬脫歐』風險隨時再度升溫。」

但即使工黨對脫歐協議開綠燈，英鎊仍未脫離危險期。他解釋，現時協議細節尚未公諸於世，只涉及一些大方向，包括北愛爾蘭邊界問題等，「距離雙方商討細節，仍然係漫漫長路、充滿變數。」他續稱，脫歐協議的重點之一將是兩地日後的關稅安排，但目前看來不容樂觀，原因是歐盟幾乎不可能容許英國重返單一市場，「否則歐盟真係會瓦解。」而一旦歐盟決定向英國商品徵收重稅，英鎊的貶值壓力反倒會進一步加劇。

對於英鎊匯價走勢，溫灼培預料，由於脫歐前景充斥暗湧，市場在短暫亢奮後將回復平靜，惟近日中美貿易戰形勢緩和，美元匯價回軟，有機會為英鎊帶來一定支持，估計英鎊兌美元匯價短期內將於1.25至1.28區間波動。

分析認為，即使無脫歐風險，長和要跑贏其他股份也有一定難度。﹙資料圖片﹚

英國概念股︰長和要跑贏有難度

英國脫歐明朗化、英鎊急彈，長和系及滙控（0005）等「英國概念股」又能否回升？騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，英鎊兌美元升至1.28水平料已見頂，再上升空間不大，原因是環球經濟下行，各國央行「鬥放水、鬥減息」，至於相關概念股早前下跌，未必全部與硬脫歐風險有關，故股價回升多少「好難講」。

先分析長和系，沈慶洪指，長和系在「超人」李嘉誠退休後，股價一直低殘，有人更形容之前是有「超人溢價」，雖然無從稽考，但時間上的確吻合。他指，「1號仔」長和（0001）的零售和石油業務與經濟周期掛勾，令過去一段時間股價受壓，雖然目前資產淨值折讓較大，但短期因經濟下行「不能期望太大」，加上「今時唔同往日」，市場資金多追捧中資股，長和要跑贏其他股份有一定難度。

長建（1038）則主要留意息率，他說現價4厘息是「可以考慮」，但要留意公司今年中期息是2003年以來首次沒有增長，關注未來派息政策會否有變化，「你買呢啲都係想穩穩陣陣長期派息」。

沈慶洪認為滙控股價低迷與脫歐未必有太大關係。﹙資料圖片﹚

至於滙控近日重上60元關，沈慶洪認為滙控股價低迷與脫歐未必有太大關係，基於息差今年已見頂，料未來有機會進一步收窄，是一眾銀行股都要面對的問題。他說，很多人掛念滙控的「光輝日子」，但在金融海嘯後，銀行已由以往多做非利息收入業務，轉返傳統借貸業務，未來只會是穩定增長。

英國9月樓價指數按月下跌0.2%。﹙資料圖片﹚

英國樓︰第三季仍弱

至於英國樓，也是港人熱門投資之選。英倫銀行行長卡尼（Mark Carney）早前警告，如英國在無協議下脫歐，最壞情況可使當地樓價跌35%。此說法無疑有「水份」，但一日英國「硬脫歐」未完全消散，料仍會拖累當地樓市。

據全英房屋抵押貸款協會Nationwide的數據顯示，今年9月，當地樓價仍然呆滯，9月樓價指數按月下跌0.2%，已是連續10季低於1%的增長；按年亦僅升0.2%，平均價格21.53萬英鎊。報告指出，近數季，英國經濟活動仍然波動，增長步伐仍然減慢，主要因為全球增長減弱，以及脫歐不確定性加深。

值得一提，報告顯示，倫敦樓價在第三季表現最弱，樓價按年下跌1.7%，現水平較2017年首季的紀錄新高低約5%。