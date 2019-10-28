【滙豐季績】無懼大笨象跣腳　專家撐6厘股息吸引　入市無需心急

滙豐控股（0005）新一份季度業績出爐，期內集團少賺18%至48億美元，差過市場預期，更預警第四季可能錄得重大撥備。消息一出隨即震散股價，滙控午後轉升為跌，收市仍跌2.3%，收報60.25元；在倫敦股價早段曾大跌5.8%，其後收窄至約4%。

「大笨象」業績反覆，不過以現價計股息率仍高達6厘，加上派息穩定，向來是不少股民的心水愛股。縱然前景不容樂觀，光大新鴻基證券策略師伍禮賢仍力撑「獅王」有力維持派息，但就建議投資者無需心急，可待股息率升至7厘才入市。黃瑋傑則預料，滙控股價於58元即有望見初步支持。

近年滙控業績陸續改善，一度為「大笨象」的復興之路帶來曙光，無奈今年以來備受多項因素夾擊，業績再度陷入反覆。滙控第三季列賬基準除稅前利潤按年下跌18%，而經調整除稅前盈利亦跌12%；備受管理層關注的收入與支出增長率之差更重返負值，達負2.4%，再度失落正數目標。

更令市場擔憂的，是臨時行政總裁祈耀年（Noel Quinn）宣布，鑑於收入環境惡化，放棄於明年達到有形股本回報率（ROTE）超過11%的目標，來季亦有可能須作出重大撥備，包括商譽減值及重組準備等。

英國脫歐及香港政局不穩，影響滙控兩大業務地區表現。（視覺中國）

管理層棄明年業務目標惹憂慮

事實上，滙豐控股今年以來負面因素多籮籮，先是於8月出現管理層大地震，前行政總裁范寧（John Flint）上任年半後黯然離職，而英國脫歐、本港《逃犯條例》引發的抗爭浪潮，分別直搗集團兩大盈利重鎮，令第三季業績乏善可陳。

「大笨象」在復甦之路上步履蹣跚，拖累股價午後轉跌，全日跌逾2%，險守60元關。輝立資本管理董事兼基金經理黃瑋傑坦言，市場對滙控業績明顯不收貨，「年初滙控業績不俗，市場本來期待集團繼續提升盈利表現，但管理層今次卻表明放棄ROTE目標，第四季表現更可能進一步惡化，落差實在太大。」

臨時行政總裁祈耀年表示，鑑於經營環境惡化，預料明年難以達致原定ROTE的目標。

專家憂中美貿易戰續影響業績

光大新鴻基證券策略師伍禮賢預期，短期內滙控業績反彈的機會不大，甚至可能低處未算低，當中一大原因是中美貿易戰難言解決，將持續影響環球經濟，「雖然兩國已達成第一階段協議，但始終未入戲肉，沒有談及國企補貼、中國經濟結構等深層次問題。」此外，美國今年進入減息周期，亦會壓縮銀行業的淨息差水平，對滙控尤其不利。

面臨經營困境，滙控表明將會整頓回報偏低的業務。外電早前報道，集團計劃「加碼」裁員約1萬人，惟管理層今日並無確認有關消息。伍禮賢認為，近年大型環球銀行側重節流，惟投資市場始終較著眼收入增長，「若然單靠減省成本，未必可以支撑股價大幅反彈。」黃瑋傑則認為，基於收入前景疲弱，就算集團得以大刀闊斧裁員及重整業務，亦未必能完全抵銷收入下滑的幅度，投資者不宜過份憧憬。

黃瑋傑認為，在收入前景轉差的大環境下，集團即使落實裁員，效果亦相當有限。（資料圖片）

長線收息可待股息率升至7厘

業務前景一片迷霧，但滙控現價股息率高達6.6厘，每每股價回調均會引來「好息之徒」入場，今次又是否入市「食息」的好時機？伍禮賢笑言，港人對滙控向來有「情意結」，故此過往股息率每次升至7厘均會獲支持，若是次股價回調至約57至58元則頗具吸引力，「至少防守性高少少。」他預期，集團過往派息穩定，相信除非業務急劇惡化，否則應可維持現有派息水平。

黃瑋傑亦稱，縱然滙控第三季業績走樣，但今日收市仍能守住60元大關，相信短期內股價大幅調整機會不大，估計跌至約57至58元即有初步支持。但他對集團派息前景相對審慎，「若然第四季業績差於原先預期，或有減派息的可能，投資者不得不留心。」