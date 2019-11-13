中環「和你lunch」　盤點銀行彈性返工安排　摩根大通好「窩心」

本港深夜多區持續有示威及堵路行動，今日﹙13日﹚市面交通十分混亂，相信不少公司都有員工遲返工，甚至未能回到公司工作。

社會混亂蔓延至各行各業，作為本港經濟支柱之一的銀行業，今日多間分行均拉閘停業，還有網民連續第三日號召中環「和你lunch」，在區內遊行。在各區交通現堵塞的情況下，各大銀行又有何員工彈性上班的安排？

示威衝突延至中環，外資大行紛提高安全備忘錄的警戒級別。﹙資料圖片﹚

外資行提高安全備忘錄警戒級別

在香港擁有超過3萬名員工的滙豐表示，早於下午4時已提早結束所有網點的服務，強調首要考慮是員工安全以及對客戶的服務，而員工享有彈性工作安排，一直行之有效。該行也鼓勵員工，在盡可能的情況下遠程工作，與經理保持聯繫。

至於本地另一大僱主恒生銀行（0011），旗下280個網點中，有56個網點全日關閉，而其餘網點亦於下午4時起全數提早停業。恒生指，向來設有彈性工作安排，近日已提醒員工因應實際情況與部門主管商討，在有需要時選擇於家中工作或到其他辦公地點上班。至於渣打，該行旗下約60間分行中，僅得20間維持營業，但已於下午3時全線拉閘。

隨着示威衝突延燒至以中環為首的核心商業區，外資大行亦紛紛提高安全備忘錄的警戒級別。《彭博》引述法巴一份內部通告稱，該行建議管理人員視乎情況，「毫不猶豫地」取消已安排的會議；摩根大通亦向員工發出備忘錄，呼籲同事因應家庭需要、學校停課、交通問題等，自行作出靈活上班安排。該行香港業務行政總裁Filippo Gori更在備忘錄中寫道︰「感謝你﹙員工﹚在這個城市最困難的時期團結一致，齊心協力，並支持我們的客戶。」

近日交通屢出現堵塞，Son姐認為負責任的僱主早應該與員工交代好安排。﹙資料圖片﹚

Son姐︰不值得「夾硬返」

大銀行反應十足，數目逾33萬間、提供130萬個就業機會的本地中小型企業，又是否做足準備？

獵頭公司創辦人兼CEO、人稱Son姐的張慧敏就直言，近期員工因交通延誤，就扣薪問題與僱主發生爭執，例如是否扣勤工奬、扣半日人工的例子「多到不得了」。

但她認為，示威活動已持續近半年，不時出現交通堵塞的情況，負責任的僱主老早應該與員工交代好安排。「你話好似酒店、醫院咁，十號風球都要返嘅話，就無計啦！如果平時八號風球都不用返工，遇着呢兩日嘅情況，應該有類似安排。」Son姐續稱︰「講真好似打風，中午12點落波，員工塞完車返到公司都3、4點，然後6、7點又收工，不值得夾硬返！而且依家有咩工一定要返公司先做到？一個Zoom﹙多人視訊會議軟體﹚已可成班人開會，就算係做餐廳，依家仲邊有人食？」

Son姐指經濟轉差，僱主員工要多點理解，「時窮節乃見」。﹙資料圖片﹚

經濟轉差「時窮節乃見」

不過，示威造成的交通堵塞，有時存在地域性，以今日﹙13日﹚為例，港鐵東鐵綫全綫暫停服務，加上吐露港公路受阻，新界東交通嚴重受阻，港島情況則相對緩和，員工如想向公司提出「在家工作」﹙work at home﹚或其他彈性上的班要求，又有沒有要注意的地方？

Son姐表示，這很視乎員工與上司的關係，倘遇上較嚴格或不體諒的上司，員工通知時要有策略，「如果你返九點，唔通九點先通知自己交通受阻咩？又或者早一點出門口，影埋路面情況，告訴上司你等咗幾耐交通工具，顯示你也有嘗試找方法回公司，真係返唔到，都無計！」

本港經濟轉差，Son姐明言，對僱主及僱員而言，都是「時窮節乃見」的時候，冀雙方多點理解、共渡時艱，「經濟唔好，收入減少，業主又唔減租，老細一定唔開心。同時間，依家搵工唔易打，打工仔也要忍一忍，一人行一步，好似沙士時，都有員工主動減薪、放無薪假，老闆也感激。」