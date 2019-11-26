阿里巴巴首掛高開6.25%　專家教你追揸沽︰中線睇220元！

千億新股阿里巴巴﹙9988﹚今日終於掛牌！該股昨日暗盤價較招股價（即176元）升5.1%，今日開市也無令散戶失望，開市報187元，較招股價高出6.25%，每手100股計，不計手續費賺1,100元。作為重磅新股，炒作肯定較小型新股「收斂」，有貨的散戶應否「食糊」，抑或長線持有？無貨的投資者，又是否追入？

納入港股通後利炒作

申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉料，首日掛牌，阿里巴巴股價不會有太大波動，惟公司業務前景理想，可中長線持有。她解釋，香港是公司第二上市地，首日表現受限於美股股價。另外，阿里巴巴是重磅股，炒作方面較小型新股難炒。「市場分析員大多認為首日不會有幾成增長，或只有幾個百分點的變幅。」

申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉指，阿里巴巴可作中長線持有。（受訪者提供）

她建議，投資者可中長線持有阿里巴巴，預測未來盈利再有三至四成增長。增長空間主要源於電子商務，其在內地市場擁有領導地位及高市佔率，亦比騰訊（0700）做得更好。市場人士亦對旗下網購平台天貓及淘寶看好，最新數據顯示，公司在內地有4.07億個活躍用戶，而全國共有13億人口，公司發展前景可觀。

中長線而言，麥嘉嘉認為，阿里巴巴仍有炒作空間，可留意以下幾個重要時刻：市場估計公司會於明年5月納入港股通，北水可以買入；上市同時推出多項衍生產品，例如牛熊證及窩輪，都會增加炒作空間。「內地人買入美股的阿里巴巴會較困難，但以港股通買入就容易得多，相信炒作機會大，但要耐心等待。」

市場獨大 220元方為合理水平

利達LW A.M.首席投資策略師黃耀宗亦認為，阿里巴巴周二上市不會有很大升幅，因有美股作為參考價，預計兩者差距不會很大。他建議，可中長線持有，因阿里巴巴的電商業務在內地一線城市有極高市場份額。相反，其對手拼多多的業務，大多位於三四線城市，故不會構成威脅。

他料，未來公司國內增長會放緩，但可以引入外資企業打入中國市場，故有利公司繼續擴張。「公司在內地已經有一定的知名度，加上物流及大數據中心，都對業務有正面影響。」而且公司在香港亦有支付寶業務，港人會相對受落。

利達LW A.M.首席投資策略師黃耀宗指，美股阿里巴巴股值依然偏低，210美元才是合理水平。（粱鵬威攝）

此外，黃耀宗又估計阿里巴巴美股及港股差距最多為5%，兩者股價不會太大距離。他更預計，210美元才是合理水平，料阿里港股明年有機會上升至220元。



阿里巴巴於美國時間周一（25日）收市價為190.45美元，升2%。

阿里巴巴短期未可納入恒指成份股，但黃耀宗深信，相關部門會盡快檢討機制，一旦公司納入恒指成份股，會吸引其他中概股到香港上市，對港交所亦有正面影響。