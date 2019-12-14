5G「禁飛區」影響百萬人　SmarTone葉安娜：盼政府盡快協商方案

本港5G服務明年就會推出，但「禁飛區」問題卻尚未解決。SmarTone總裁葉安娜表示，待3.5GHz「黃金頻譜」於4月開放使用後，會盡快推出5G服務，期望政府盡快與衞星公司協商方案。

隨著5G全面應用，亦可加速香港智慧城市發展，葉安娜說，SmarTone月前主辦的Hackathon程式設計比賽，主題亦定為「5G及智慧城市」，形容參賽隊伍質素極高，今次冠軍隊伍《WeAR》就把擴增實境（AR）平台，可應用在日常穿著的服裝，賦予用戶新個性。

所謂「5G禁飛區」，是指大埔衞星監控站設有被喻為「黃金頻譜」的3.5GHz頻譜的限制區，以免影響衞星網絡正常運作。惟限制區還覆蓋包括沙田、馬鞍山、粉嶺等地區，人口總數逾百萬，區內居民或不能享用全速的5G服務。

SmarTone總裁葉安娜接受《香港01》訪問時指，現時衛星公司仍佔用該區頻譜，若電訊公司設置5G會造成干擾，過往已盡量遊說政府盡快解決問題，因涉及搬遷衞星，需要政府與衛星公司了解，協商符合各方最大利益的方案，她說該區居民多達百萬，絕大部分使用手提網絡，期望問題可盡快解決。

5G月費未定

內地電訊商已公布5G數據月費計劃，5G月費套餐由128元到最貴599元人民幣，問到明年本港5G服務的定價，葉安娜則指仍正在研究，因不同地方有不同定價模式，有些根據速度定價，有些根據數據用量，有些收費模式則兩者兼備，故會視乎實際狀況，形容會對消費者定出簡單明瞭的「Fair package」。

她說，3.5GHz黃金頻譜於4月才開放使用，其後會盡快測試，形容推出日子與該日將相差「不遠」，最重要是確保4G和5G網絡無縫交接，否則「搶閘」推出服務，消費者體驗差是「無意思」。

葉安娜說，本港對網絡速度要求高，若搶閘推出5G服務，但用戶體驗差是無意思。（資料圖片）

認為5G將商用行先

隨著5G普及，哪個行業可率先受惠？葉安娜認為，大家初期著眼點會在企業應用上，參考外國例子，較快應用5G的行業包括智慧交通，工業如遠程操作機械臂，甚漁農業如以無人機播種，甚至能把鏡頭放置水中，偵測「邊條魚唔食嘢」。

從消費者端，她指5G若應用在智慧交通，可改善交通運輸擠塞，「打工仔返工放工時，可以睇邊度最唔塞車，行邊條路」；娛樂方面，較多人談論的是雲端遊戲，而以往因要顧及計算功能，要穿戴較重的VR眼鏡等設備，未來由雲端傳送資料後，就可用普通眼鏡重量的設備，已做到特別視覺效果。惟消費者接受新科技需時，視乎新手機、新遊戲等吸引度，故認為5G商用會「行先」。

談到智慧交通，私隱問題定將飽受關注。葉安娜說，5G是國際技術，並非本港獨有，她認為所謂智慧城市，衣食住行是基本元素，國際城市如莫斯科、巴塞隆納等已陸續發展智慧城市，形容是「世界潮流」，而香港有完備的私隱保障制度，希望5G在本港推出時會有更多資訊，向市民說明私隱問題是無須擔心。

SmarTone早前舉辦跨業界SmarTone Hackathon程式設計比賽，冠軍隊伍為擴增實境（AR）平台《WeAR》，團員來自五個不同國家，包括香港、日本和美國等。

SmarTone辦程式設計比賽 冠軍隊伍創AR平台

明年香港正式迎接5G時代，SmarTone早前主辦的第三屆跨業界SmarTone Hackathon程式設計比賽，主題亦定為「5G及智慧城市」。今年冠軍為擴增實境（AR）平台《WeAR》奪得，用戶可用手機掃瞄他們設計的標籤，手機便會即時顯示相片、影片等資訊。目前，團隊認為服裝市場龐大，會先將技術應用在服裝上，當用戶穿上印有隱藏標籤的衣服，可讓他人以AR掃瞄由自己設定的相片或影片。

冠軍隊伍WeAR隊員葉偉傑指，AR應用在T-Shirt上只是第一步，因多人使用，亦可另外賦予個性，而此科技亦可應用在購物商場和酒店上，以增加顧客購物經驗和公司與顧客的互動。他透露，團隊現時正籌備與新地和數碼通合作，初步構思可在零售店作示範，例如顧客安裝應用程式後，可掃瞄零售店內相片或物件等去獲取特別優惠。