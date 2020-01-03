【零售寒冬】棄租巨舖策略　LOG-ON逆市發圍：Less is more

今年剛好踏進二十周年的LOG-ON，副總裁久保卓也將品牌由一間大型日式百貨，透過不斷調整商品組合，以及縮減門店規模，發展至全港擁14間店舖，並揚言：「LOG-ON沒有競爭對手。」 不過，受持續的社會事件影響，旅客人數急跌，市民消費意欲大減，本地客源佔近九成的LOG-ON亦無法倖免，久保卓也留意到市場租金，以及客人生活方式正在出現變化，認為或是改變店舖網絡的好時機，亦趁機重整電商平台。

久保卓也表示，12月的生意額增長不少，人流與去年同期相若，購物籃件數有雙位數升幅，惟平均消費下跌，相信客人仍有一定購買力，只是預算變得較緊張。（黃寶瑩攝）

12月生意額增長 客人預算緊張

下半年整體零售市道受壓，LOG-ON又一城分店亦無法如常營業。久保卓也承認，位於商業地區分店經營較艱難，須面對龐大的租金壓力，惟民生區分店有不錯的銷售增長。「比較今年10、11月，12月的生意額增長不少，人流與去年同期相若，購物籃件數有雙位數升幅，惟平均消費下跌，相信客人仍有一定購買力，只是預算變得較緊張。」

他也留意到，社會事件6月發生至今，市場租金以至客人生活方式正起變化，現在或是改變店舖網絡的好時機。LOG-ON將於明年開始打造全新品牌，於繁忙地區開設1,000呎或以下的小型店舖，售賣品牌受歡迎的潮流及美妝產品，亦會包括city'super旗下食品雜貨等。

久保卓也憶述，當時LOG-ON僅有又一城逾1.6萬呎的店舖，公司認為發展連鎖式門市是可行方案，但在香港高昂的租金下，必須減少店舖面積，便着手拓展中型面積的分店。（黃寶瑩攝）

「因地制宜」 調整商品組合

LOG-ON另一個與其他零售商不同的策略是，不盲目搶舖，反而採取縮減門店面積以換取店舖數目的策略。久保卓也憶述，他在2006年加入公司擔任買手，當時LOG-ON僅有又一城逾1.6萬呎的店舖。公司認為發展連鎖式門市是可行方案，但在香港高昂的租金下，必須減少店舖面積，便着手拓展中型面積的分店，2009年開設第二間約6,000呎的觀塘APM店後，便將LOG-ON品牌帶到全港多個地區。

店舖面積減少，可陳列貨品亦需作出取捨。久保卓也指，減鋪後他花費約一年時間調整商品組合，削減近半銷量較差的產品類別，目前最受歡迎六大類別產品為美妝產品、潮流飾品、健美產品、時裝、文具及旅遊用品。「初到香港時，我驚訝於港人對日本產品的喜愛程度，他們喜歡潮流飾品、動漫角色精品及日本可愛產品等。」他透露，團隊主力從日本搜羅產品，近年將採購網絡擴大至歐美，目前最受歡迎的美妝產品佔總銷量約35%。

LOG-ON分店設有ToGather及Manual Factory等互動專區，提供個人化的產品，包括雕刻及壓印、時尚產品熱壓燙貼、襟章壓製等。（黃寶瑩攝）

店舖體驗吸客 發展電商平台

除了多元化產品，讓客人擁有「有趣」的店舖體驗亦是品牌理念之一。LOG-ON分店設有ToGather及Manual Factory等互動專區，提供個人化的產品，包括雕刻及壓印、時尚產品熱壓燙貼、襟章壓製等。集團亦會定期舉辦推廣活動，如今年3月舉行的櫻花祭，讓顧客穿上和服與櫻花佈置拍照，亦獲得不少感謝信。

隨著日式百貨@cosme store及驚安之殿堂等進軍香港，市場競爭更趨激烈。他透露，團隊主力從日本搜羅產品，近年亦將採購網絡擴大至美國及歐洲，目前最受歡迎的美妝產品佔總銷量約35%。「我們在美妝產品類別上有不少競爭者，但LOG-ON是一個多元化的百貨公司，更設有Manual Factory等互動專區，這獨特的體驗可讓競爭者與我們區分，市場上並沒有對手做到這一點。」

未來LOG-ON繼續重整電商平台，線上售賣自家品牌Manual Factory的MF Bear產品、品牌的獨家銷售產品，包括日本石澤研究所旗下潔面品牌毛穴撫子；亦會提供更多限定產品，如早前被搶購一空的Lulu豬精品，期望長遠帶動整體銷售。

上文節錄自第195期《香港01》周報（2019年12月30日）《零售業飛來橫禍 轉型尋出路》，網上標題為編輯重擬。

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