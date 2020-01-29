武漢肺炎襲港股　分析料恒指27000點有支持　可吼5G及新經濟股

港股在鼠年首個交易日低開逾800點，恒指早上曾低見27101點，隨後跌幅收窄，半日收報27289點，跌660點，成交達683億元。總計大市半日逾1,700隻股份向下，藍籌股僅騰訊（0700）逆市上升0.6%，收報388.2元。市況「慘淡」，不過，專家料恒指於27000點有支持。

無貨者27000點 可考慮第一注

大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑表示，本港暫未有新增新型肺炎確診個案，以及政府昨公布一系列防疫措施，令市場憂慮未有惡化，料恒指在100天線（約27095點）附近有初步承接。他指，市況是否見底仍要視乎未來疫情發展，認為無貨者於近27000點水平可考慮第一注。

帝鋒證券及資產管理行政總裁郭思治則指，今日港股跌幅已經暫時回穩，相信即日不會再大幅向下走，反彈只是急跌後的調整，但短期內跌勢未定，始終「武漢肺炎」疫情對中國的實體經濟帶來衝擊，而且下周A股才復市，港股不可能透過一日的跌勢足以反映。

李偉傑料恒指在100天線（約27095點）附近有初步承接。﹙資料圖片﹚

公用股避險作用料不高

公用股以往被視為避險港，今日亦難逃一跌，中電（0002）半日跌1.2%；煤氣（0003）跌2.7%；港燈（2638）跌1%。

翻查資料，2003年「沙士」爆發四個月間，公用股中，中電控股（0002）及電能實業（0006，時稱「港燈」）分別最多漲超過8%及9%，僅煤氣（0003）曾跌4.71%。不過，郭思治稱，即使公用股在下行勢頭中強於大市，但整個投資氣候依然偏淡，公用股亦無可倖免地下跌，認為目前最好是「現金為王」。

問到市場是否憧憬中央「放水」，他明言「放水都無用」，因為內地的疫情在全國肆虐，各省各地要封關封鐵路，國內的工業、運輸嚴重受影響，實體經濟受損，而放水只能有紓緩作用。他相信，這次武漢肺炎疫情會令股市步入中期調整。

疫情拖累大市，惟5G股及新經濟股展現抗跌力。（資料圖片）

5G及新經濟股博反彈

李偉傑則指，部分公用股跌幅雖較恒指少，但避險作用未必太高，加上大市若反彈，公用股往往「彈得最後」，籲投資者留意一些跌幅超5%的藍籌股博反彈。

李偉傑指，英國允許華為有限度參與5G，認為5G或新經濟股亦可成波動市中博反彈一員，如京信通信（2342）半日彈4.5%，騰訊逆市靠穩，阿里巴巴（9988）現價亦可考慮，但對美團（3690）則尚有戒心，因其酒店及旅遊業務料大受影響。

專家不約而同指，暫不宜沾手零售股。﹙資料圖片﹚

零售、賭股等勿沽手

對於不可沾手股份，李偉傑認為本港零售股首當其衝，因租金負擔沈重，本港經濟下行壓力大，惟一些食品股或有另類機會，如日清（1475）半日大幅彈8.9%。雖然澳門旅客大跌，他認為若疫情能夠控制，濠賭股中長期前景明朗化，現階段可考慮第一注。

郭思治則明提言到，數個板塊會將跑輸大市，包括消費類的零售業、旅遊業，以及濠賭股，又指內險股表現應該不太差，但目前不宜入手，強調要視個人能力而持貨。