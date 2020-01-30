【武漢肺炎】北上核數受阻　恐爆「停牌潮」　業界倡延長業績期

武漢肺炎在內地持續擴散，由於本港審計人員北上核數工作受阻，大批上市公司或趕不及在3月底前發布業績報告，引發「停牌潮」。有證券界人士指，若股份因延發業績而停牌，可能加劇市場沽壓和恐慌，亦或觸動基金持倉的流動性指標，令市場出現不可控的系統性風險。

香港會計師工會今日﹙30日﹚與港交所（0388）商討有關問題，包括討論能否延遲刊發業績的限期，如業務在疫區的內地公司可暫獲豁免發放業績，但暫時未有具體方案。

年結3個月內需刊業績

據《上市規則》第13.49及13.5條規定，上市公司必須在有關會計年度結束後3個月內刊登有關業績，否則須發出公告解釋及停牌，直至補發業績為止。換言之，若上市公司以12月31日作為年結，便需要在今年3月31日或之前，刊發去年度的財務報告。

港交所早前統計，在港上市的內地公司總數達到1,241間，中資佔港股市值比例去年突破七成。由於不少內地公司的年結日為12月31日，因而1或2月便是本港審計人員出差的高峰期，但現時除武漢需封城外，內地多個城市亦實施交通管制，令會計師進行審計工作變得困難，連帶業績發布亦受影響。

會計界立法會議員梁繼昌指出，得知有會計師暫停北上核數的情況，他認為若個人安全或健康受威脅，往返內地工作是應該暫停，由於疫情變化甚速，會計師樓亦應盡量避免派員工往內地。他又說「停牌潮」非投資者及監管機構所樂見，需要各持份者商討大家能接納的解決辦法。

除武漢「封城」外，內地多個城市實施交通管制，圖為漢口火車站關閉。（中新社）

證監會︰將與港交所密切監察情況

證監會發言人回應稱，將與港交所密切監察情況，衡量上市公司是否有需要延遲刊發業績，惟上市公司須證明，因遇到無法解決的特殊或實際障礙，才有理據延發業績。證監會強調，以公平，有序，訊息流通為基礎，向全部市場參與者及時和準確地披露訊息極為重要。

港交所發言人則指，正密切留意事態發展，並與監管機構和各持份者詳細考量發行人要遵守《上市規則》規定發布財務業績時所面對的情況。

業界晤港交所研延長業績期

據悉，香港會計師公會今日與港交所開會商討有關問題，建議包括延長刊發業績限期等，但暫時未有具體方案。會計師公會副會長林智遠指出，延長刊發業績限期，不一定涉及修改上市規則，監管機構可透過發出指引，如允許內地公司，或在疫區如湖北省有業務的相關公司，可豁免在限期內發放業績，惟目前未有具體方案，未來會繼續與交易所緊密溝通。

宏高證券投資經理梁杰文表示，延遲發放業績引發停牌，對股價或有負面影響。（張浩維攝）

股價或非理性波動

宏高證券投資經理梁杰文指，若上市公司於12月底年結，會計師一般在2月底前已完成核數工作，3月上市公司董事會則會通過相關報告，繼而發布業績，若未能趕及發布業績，公司理應發出公告並解釋延遲原因，投資者可留意公司有否相關通告。

他說，延遲發放業績的最大影響是停牌，而停牌對股價或有負面影響，「投資者話知你業績好唔好，都沽咗先，可能加劇沽壓和市場恐慌，造成非理性波動」。梁杰文又指，假如停牌涉及藍籌公司，更可能波及相關衍生工具，又或觸動大型基金投資組合的流動性指標，令市場出現不可控制的系統性風險。