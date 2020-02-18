訪港旅客急插　酒店開始放無薪假　半島：盡力保障員工生計

受武漢新型冠狀病毒疫情影響，本港關閉多個口岸，而航空公司亦削減航班。旅發局表示，今年1月初步訪港旅客數字為320萬人次，即每日平均約10萬人次，按年下跌53%；2月旅客人數持續下跌，單日訪港旅客人次跌低於3,000。酒店業率先受到衝擊，旅遊界立法會議員姚思榮透露，今年首季酒店員工放無薪假情況普遍，相信在人流不足下，放無薪假會成為大趨勢。

當中半島酒店讓員工自願放無薪假；香港W酒店則讓員工每月放4日無薪假；擁有14間酒店的Tang's Living Group於2月開始讓員工放6日無薪假。

半島酒店母企大酒店（0045）表示，集團現時讓員工自願放取無薪假期，並正研究各種減省成本的措施，包括暫停招聘、減少員工非必要的商務出差和其他開支，會盡力保障員工的工作和他們的生計。現階段是酒店業的艱難時期，惟作爲上市公司，不能評論酒店入住率和業務所受的影響。

新地（0016）旗下位於港鐵九龍站（鄰近西九高鐵站）的香港W酒店，確認採取讓員工每月放4日無薪假措施，並於2月開始實行。酒店解釋因疫情爆發，對目前市況造成影響，同時為保障員工安全，最終決定採取上述措施，未來會密切關注疫情發展，再按照情況而調整措施。

香港W酒店表示，未來會密切關注疫情發展，再按照情況而調整無薪假措施。（酒店網頁圖片）

香港W酒店每月放4日無薪假

另外，擁有14間酒店的Tang's Living Group於2月開始讓員工放6日無薪假。集團表示，自從去年下半年開始，酒店業市況受旅客顯著減少的影響，經營日漸困難，今年初再受肺炎疫情影響，入住率及營收大幅下滑，預計未來跌勢持續。管理層無奈決定以讓員工短暫放無薪假的模式，減低集團開支，竭力持續穩健營運，以盡力保障員工職位不受影響。

Tang's Living Group估計短期內旅遊業市道維持嚴峻，將會持續審視旅遊業市況以調節安排，竭力維持穩健營運。集團期望疫情儘快過去，令市況復甦，以回復正常運作。

Tang's Living Group的酒店分佈在尖沙咀、銅鑼灣、灣仔、荃灣、旺角和太子等區份。

市場消息稱，位於尖沙咀的香港百樂酒店讓酒店員工放10日無薪假。香港百樂酒店澄清有關消息並非屬實。

旅遊界立法會議員姚思榮指，如果有酒店肯降價或轉做本地客生意，包括本地醫務人員、自我隔離的旅客或香港人，可以幫補到些少生意。（資料圖片）

議員：普遍房價200多至400多元

旅遊界立法會議員姚思榮說，以往本港單日訪港旅客約有10萬人次，可是目前從中國內地入境香港者需接受14日的強制檢疫，內地旅客現在大多是有緊急事件才訪港，加上海外很多國家對香港發出旅遊警示，航空公司大幅削減航班，目前每日只有數千人入境，跌幅相當之大。而全港有接近300間酒店，他相信個別酒店入住率可能跌至8至10%，較「好景」的酒店入住率則可能有20至30%，普遍房價介乎200多至400多元，這段時間是酒店業相當困難的日子。

受武漢肺炎疫情影響，港人減少出外聚餐，姚思榮坦言有的酒店已暫停自助餐，「以往自助餐係靠旅客及本地人撐起，依家人流不足圍唔到數」，酒店業在去年第四季已開始叫員工清假或放無薪假，不再聘請新職位，至今年第一季放無薪假情況普遍，放多少日則要視乎酒店的財政情況，但相信無薪假趨勢會愈來愈明顯。不過，他暫未聽聞有酒店倒閉，有1至2間酒店停業，轉作其他用途，有酒店集團則要求客人改至到其他分店租住，冀集中客源。