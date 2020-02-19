【投資攻略】券商料平保去年多賺47%　分析指關注管理層首季指引

中國平安（2318）將於本周四（20日）公布去年全年業績，綜合券商預測，去年純利中位數增長近47%，新業務價值約按年增長5%。平保績前橫行，周三股價微升0.4%，報91.1元，成交額14.7億元。

野村發表報告指，武漢肺炎令險企新業務價值受壓，下調人壽保險公司目標價3至7%，但仍推薦高質量公司，首選股份仍是中國平安。該行預期，今年首季受武漢肺炎影響，料新業務價值按年將錄雙位數下跌，但若疫情受控，有機會在4月底反彈。該行下調2020財年壽險公司新業務價值增長3個點子，以反映疫情的短暫性影響。

瑞銀預期，平保去年第4季新業務價值增長4.5%，與其指引相若。而平保為首間公布業績的中資險商，預期集團將面對投資者問及新型肺炎疫情造成的影響，但相信集團在新業務銷售面對的影響會較索賠為大。該行將平保目標價由108元微調至107元，評級維持「買入」，又下調集團今年新業務價值增長預測，由原來預期增長12%降至8%。不過因保險意識提高和代理改革成效，明年新業務價值增長料將加快至15%。

分析：關注管理層對首季前瞻指引

光大新鴻基證券策略師伍禮賢指，平保去年就業務架構進行調整，增加高收入保單銷售比例，擴充銷售團隊等，加上投資收益明顯，令集團運營利潤首3季增長達到20至22%。他指，除注意第4季投資收益能否維持良好增長，由於疫情令銷售團隊接觸客戶受阻，亦需關注管理層對於今年首季盈利預測，賠付會否增加。他說，從長線角度，一次性事件對平保影響不大，反有利內地保險意識提高，建議90元作部署，目標價看100元。

信誠證券聯席董事張智威表示，平保近日在90元至92.5元水平徘徊，預計平保業績大致符市場預期下，上望空間不大，首目標先補回上次裂口93.6元，投資者若買入不需太急進。他又指，需關注管理層會否就2020年首季業績作準備，如預留更多現金，或疫情下的保單情況等。