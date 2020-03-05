專訪瑞銀分析師林世康：美股跌後仍不便宜　推薦避疫及超賣消費股

美國聯儲局當地時間周二突然宣布減息半厘，美股升勢卻曇花一現，三大指數收市急跌近3%，惟翌日又扳升。瑞銀財富管理投資總監股票分析師林世康接受訪問時表示，減息在基本面上有利股票，但市場更擔心背後暗示的未來經濟前景，由於疫情威脅無法量化，難在短期重建投資者信心。 他指出，美股現時估值只是回到平均水平，A股亦已反映潛在經濟刺激措施，但這不代表沒有投資機會，一些調整幅度達到雙位數的股票已呈超賣，值得趁低吸納，該行偏好有「居家避疫」概念的通訊服務公司，亦看好有結構性增長概念的消費股等等。林世康於訪問逐一點評。

疫情於全球擴散，美股近日表現反覆。(路透社)

美國聯儲局周二（3日）因應疫情突然減息0.5厘，美股表現反覆。林世康解釋，減息在基本面上有利股票，但投資者可能更擔心減息背後暗示的未來數月經濟前景，又指聯儲局與商界聯繫密切，或已獲得經濟增長受挫的證據，儲局主席鮑威爾在記者會上亦指出，疫情將會令經濟承壓「一段時間」。

他認為，聯儲局率先減息，也會對其他主要央行帶來壓力，市場波動將繼續居高不下，而由於實際抑或想像的疫情威脅都無法量化，難言減息可在短期重建投資者信心。林世康又指，美國現時有關消費者和房屋的經濟數據不差，如果瘋狂地大幅減息，對經濟並非好事。

林世康指，美股下跌後估值仍不便宜，只與5年平均值相若。(梁鵬威攝)

美股估值不平 A股已反映利好消息

市場擔憂疫情在全球不斷擴散，市場恐慌情緒高漲，美股道指由高位一度累跌逾4000點，本周初步喘定。林世康指，下跌後的美股估值仍不便宜，如標指現時市盈率約為18倍，只與5年平均值相若，該行在全球資產配置對美股持中性看法，因始終有長期增長機會。中國股票方面，湖北省以外新增個案正在逐步減少，亦聽到不同工廠供應鏈慢慢復工，A股春節長假後急挫後，至今已由低位反彈約9%，他相信市場已一定程度反映了內地已公布或未公布的刺激經濟措施，但現時估值也不便宜。

雖然中美股市整體估值不便宜，但林世康認為，大市經過一輪調整後，無論美股，抑或中港股市，部分個股已呈超賣，跌幅達到雙位數，值得趁低吸納。瑞銀偏好一些有結構性增長的消費股，以及有「居家避疫」概念的通訊服務類股票。同時，基於中國「放水」催谷經濟，該行亦建議留意一些有基建投資概念的股票及水泥板塊。

在家工作的潮流，令部份股票被追捧。(資料圖片)

居家避疫股 疫市擴市佔率

事實上，近日中港美市場的一些「Work From Home（在家工作）」或「居家避疫股」，如ZOOM（美股代號ZM）、微盟（2013）、金山軟件﹙3888﹚等掀起不少炒風。不過，市場對這類板塊非無質疑聲音，認為短期需求未必構成股價趨化作用。林世康不評論個股表現，但就稱遠程上課、網上會議等通訊服務類的公司，生意除了在疫情期間上升，疫情過後，生活回復正常時，由於用戶有過相關經驗和習慣，即使有一小撮人改變其消費習慣至網上，長遠亦會令公司市場佔有率提升，有利盈利增長。

瑞銀早前推薦的「居家避疫」類股票，還包括電商、遊戲和食品配送平台等，這些股票的部分盈利來源亦來自網上廣告，一旦疫情令經濟下滑，又會否影響企業的廣告開支，從而影響其廣告收入？他指出，即使企業今季或今年的廣告開支下降，對企業尤其是大品牌來說，以廣告建立和維持品牌依然會是長遠銷售策略之一，反而網上以外的廣告渠道，如報紙、雜誌或街外的廣告牌，則可能在人們減少出外這段期間受到影響，整體而言，網上廣告市場則不會有太大萎縮。

另一邊廂，今年主題還有5G概念股，林世康看好5G設備供應商，以及隨著5G廣泛應用而未來可望實現，利用5G科技提升體驗的遊戲，或幫助生活改善的應用程式。他認為，5G相關基站或設備的供應商，受疫情停工影響下進度拖慢，但相信需求和訂單只會滯後，不會消失，「不同餐廳，2月做小了生意，3月無可能補得返」。他指，個別國內供應商已逐漸復工，但這要看行業本身及企業的生產基地位置。

林世康認為水泥板塊或較基建板塊表現好。(梁鵬威攝)

中央基建托經濟 水泥板塊勝一籌

市場預期內地大量基建項目上馬，資金大舉入市，中港股市的基建股、水泥及內房股股本周初升勢凌厲。林世康認為，內地要托住經濟，除貨幣政策之外，基建投資亦是重要政策，如從股票投資板塊去看，基建股過往即使有政策憧憬，以及「一帶一路」概念等，表現亦不是特別標青，部分原因是本身生意太大，增長空間不多。至於水泥板塊作為基建股的供應商，可能會找到更吸引的投資機會。

瑞銀早前報告預期，內地房地產政策不會大幅放鬆，林世康自言並非不喜歡內房板塊，只是未如市場樂觀，該行認為內地房地產會有局部和個別地區的政策放鬆，「突然收緊這個行業的政策的機會比較微，但這樣都足夠推動此板塊」。

偏好結構性增長消費板塊

至於消費股方面，他認為，與消費類相關的數據一直強勁，在基本面不是太差的情況下，板塊短期下跌幅度達11至12％或更多，的確可找到一些投資機會，該行偏好一些有結構性增長概念的消費板塊，如飲料和教育，「結構性增長是講好幾年，不是一或兩季，即使中間慢了，未來幾年增長亦不會差」。

對於近期跌幅亦超過一成的體育用品股，他指下跌主要與銷售受阻及供應鏈受影響有關，未反映今年奧運一旦未能如常舉行的不確定性，「好多體育用品好等4年一次的（體育盛事）熱潮，事實上，該段期間的銷售亦真的會好一些」。不過，林世康補充，現時預測奧運是否成功舉辦仍言之尚早。