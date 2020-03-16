美初創挾3D掃描技術攻港　箍牙無須見醫生　收費劈六成搶客

每個人都希望有一口整齊潔白的牙齒，除了佩戴傳統金屬牙箍變身「鋼牙仔」及「鋼牙妹」外，隱形牙箍已成為牙齒矯正的新趨勢。隨著隱形牙箍龍頭隱適美（Invisalign）的專利於2017年到期，不少初創企業加入市場「分餅」，去年在納斯達克上市的SmileDirectClub (SDC) 便是「攪局者」之一。

SmileDirectClub賣點是以3D打印及掃描技術提供遠程矯齒服務，打破傳統箍牙必須覆診的地理界限。這間初創企業現市值逾160億元，近年積極在全球插旗，去年12月登陸香港，背後又是如何「遠程」吸金？

SmileDirectClub利用3D打印及掃描技術，搶攻遠程矯齒技術市場。（高仲明攝）

SmileDirectClub的兩位創辦人Alex Fenkell和JordanKatzman，13歲於夏令營認識時，同為「鋼牙仔」，十分了解傳統箍牙的「缺點」——金屬牙箍顯眼，收費不菲，且要定期覆診，假如能找到一個價廉又方便的方法矯正牙齒，多麼好？

這個願望於1999年被全球牙齒矯正龍頭Align Technology（隱適美）實現了「三分一」，利用透明牙套矯正牙齒技術，不用露出一口礙眼的大鋼牙。有關專利於2017年到期，自然吸引不少攪局者進場，包括SmileDirectClub、SmileLove、SnapCorrect等。其中，SmileDirectClub 搶先於2014年引入DTC模式﹙直接面向消費者﹚，利用3D打印及掃描技術，成為遠程矯齒技術的獨角獸企業，2019年9月於納斯達克上市後，加快向全球「插旗」。

SmileDirectClub的美國廠房會以3D打印機制作牙套，並將療程所需的隱形牙箍寄給客人。（高仲明攝）

3D掃描牙齒 隱形牙箍寄上門

去年12月，SmileDirectClub 於尖沙咀及上環連開兩間門店，正式登陸香港。該公司國際業務總裁Kay Oswald接受訪問時稱，SmileDirectClub去年第4季訪問約3,000名港人，發現有七成受訪者認為擁有整齊牙齒的笑容能添自信，反映港人對牙齒矯正的需求大，但由於生活忙碌，難以經常覆診，亦因高昂費用而卻步。

不過，SmileDirectClub的商業模式，正正針對這點，略有「遠程醫療」的影子。Kay形容，集團以遠程牙科診斷技術「突圍」，將牙醫和客人連接起來，整個過程主要在網上進行，配以門市接待顧客，並自設具認證的廠房生產隱形牙套，盡量壓低成本。

一般而言，顧客需要先到門市進行3D牙齒掃描，若果無法抽空，公司亦可將牙齒壓模郵寄給他們，再寄回公司以收集3D牙齒圖像。然後，公司會在72小時內與合作牙醫制定方案，讓顧客可以看到模擬箍牙療程的效果及可行性。「美國廠房會以3D打印機制作牙套，並將療程所需的隱形牙箍寄給客人，顧客每日須佩戴牙套約22小時，每周更換一個，直至療程完成。」Kay解釋道。

國際業務總裁Kay Oswald表示，SmileDirectClub提供的矯齒過程平均為6個月，服務收費大約14,500元。（高仲明攝）

較傳統箍牙便宜六成

整個矯齒服務收費大約14,500元，收費較傳統療程便宜約六成，聽落划算，但箍牙免「睇牙醫」，又是否可完全替代牙醫？Kay 強調公司並不是牙醫診所，他們只是以3D打印形式提供服務，所以只會接受輕微至中等程度的矯齒個案，如果是較嚴重個案或牽涉到牙齒健康問題，便會轉介顧客至一般牙醫診所。

他續稱，矯齒過程平均為6個月，雖然顧客在過程中無須到門市覆診，但為監察療程進度，會要求顧客在療程進行約90日後，戴上固定器為牙齒拍照並傳送到公司，讓遠在北美的牙醫團隊進行檢查。如顧客對矯齒效果不滿意，亦可聯絡公司查詢有關情況，或到門市更改療程，並可在結束後購買固定牙套加強效果。

成立約5年的SmileDirectClub，於全球有約366間門市及6,300名員工，包括逾250名合作牙醫，銷售網路遍佈美國、加拿大、澳洲、新西蘭及英國等地，累計服務逾75萬名顧客。Kay表示，公司於香港開設2個據點後，今年會再覓擴充機會。開業至今，女性客佔比較大，年齡介乎20至50歲不等，「反映不僅青少年會箍牙，任何年紀的人士亦有同樣需要，並會因職場重視儀容而選用隱形牙箍！」