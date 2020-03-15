撈底體育用品股？交銀呂浩江：行業現促銷整合潮　安踏價值浮現

疫情影響體育賽事，NBA宣布無限期停賽，西甲、意甲等主流足球聯賽叫停，東京奧運會亦「前途未卜」；另一邊廂，疫症同時拖累消費市道，Adidas近日便公布中國首季銷售損最多10億歐元，體育用品股前景會如何？

本港的體育用品股主要有安踏（2020）和李寧（2331），前者在2月中宣布，近40%門店已恢復營業，並會加強電子渠道行銷，料疫情對上半年行業、及集團的財務表現造成一定影響，預期最快到下半年才恢復正常水平。

安踏財務影響或滯後

交銀國際消費行業研究主管呂浩江接受電話訪問時表示，疫情對體育用品行業影響不限於銷售，由於銷售停滯，細品牌及經銷商在庫存和現金流上都有巨大壓力，同樣情況亦出現過在2011至2013年，當時不同品牌打價格戰清庫存，引發關店潮，調整期持續約2年。他指，已見部分品牌展開促銷，打折幅度較2月大幅提高，「之前是8折，現在是6折（新貨）」。

他估計，安踏有近7至8成門店已恢復營業，但開店不代表銷售會完全恢復，因人流下跌，而體育用品屬於非必須消費，購物情緒會較受打擊，「大家意欲唔係買波鞋，去了買口罩和洗手液」。

呂浩江指，疫情對安踏業績的影響在上半年未必完全浮現，因旗下安踏品牌為批發業務，通過經銷商銷售，而經銷商一般在2個季度前訂貨，若銷售停滯，只會影響下年訂貨量。但他估計安踏不會讓明年訂單受影響，寧願立刻為經銷商提供補貼和商品回購來幫他們紓困，但這樣就會對上半年的毛利有打擊。至於FILA品牌屬於零售業務，銷售差會即時受影響，也會在上半年業績反映。

國內品牌加強電商銷售

除安踏稱會加強電子渠道行銷，積極鼓勵消費者透過電商平台購物外，不同公司亦試圖以此彌補線下銷售不滯，但似乎暫不成功。據交銀國際報告，國內體育品牌（安踏、李寧、361、特步）2月份在天貓及淘寶銷售按年錄10至19%的下滑，反而Nike、Adidas錄得6%及75%的正銷售增長。可幸是，安踏旗下FILA品牌2月份銷售仍按年強勁增長64%，但就較1月和去年12月增速100%有所回落。

不過，交銀這份在3月11日發出的報告亦指出，安踏「作為長期增長股，價值已浮現」，基於疫情引發行業整合加速，將使安踏獲得更多市場份額，形容可以「短痛換長期利益」，基於23倍市盈率，將其評級由中性上調至買入，目標價由71元升至77元。

該行預計，安踏整體銷售額在1季度將按年下降23%，次季度按年持平，3季度增長達33%，4季度則回復至疫症前的增速45%。考慮到公司向分銷商購回庫存和提供補貼，而這問題於2020年將解決，將安踏2020年淨利潤下調9%，對2021年淨收入預測保持不變。