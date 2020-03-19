港股半日曾挫近1,100點，中午收市跌946點，報21344點。內險股、科技股、濠賭股、長和系都沽壓較重。隨港股多日下跌，港股市帳率（PB）已跌至約0.92，顯示港股價格十分低廉，究竟現時是否入貨時機？還是要小心「越平越跌」的價值陷阱呢？

張智威：要避開飲食、零售和油股

信誠證券聯席董事張智威指，恒指再大跌主要因為國際油價再次暴瀉，「買石油仲平過買支蒸餾水」，以及跟隨美股期貨暴跌。他指，參考過往股災低位，每次呈一浪高於一浪，故以2016年低點約18500點水平計，今次股災應不會跌穿該價位。

張智威指，恒指現值PE約8.8倍，周息率達4.8厘，罕有跌入極便宜水平，但如此市況，投資者亦要避開「風眼」股份，包括最受疫情影響的重災區如飲食、零售業，以及受油價戰打擊的「三桶油」，「呢啲唔係睇抵唔抵買，喺正風眼就要避開」。

他說，雖然恒指大跌逾千點，但見滙控（0005）跌幅僅約1%，尚算守得穩，加上PB跌至約0.64倍，「大減價仲要收住9厘息，邊度搵」。他相信銀行股身為百業之母，當疫症過去後，各地要施政振興經濟，企業恢復生意，經濟復甦，銀行貸款業務會轉趨活躍，反彈力度較大。此外，他又推薦公用股避險，如電能（0006）現價已近6厘息，以及並非處於疫症風眼的科網及5G概念股。

京華山一研究部主管彭偉新料，恒指大機會跌穿兩萬點，呼籲「散戶」不要盲目入市。(資料圖片)

彭偉新：跌市未見底 大機會跌穿兩萬點

雖然港股估值大降，但京華山一研究部主管彭偉新卻認為PB等數據只是歷史參考，即使現時部份股票價格看似很低，但在現時還未看到有市場回穩訊號、股市未見底下，勸散戶不要「貪平」盲目入市。

他指，外圍情況之糟糕超越投資者預期，而現時對金融危機未有解決辦法，即使美國聯儲局和歐央行大幅度推行量化寬鬆政策（QE），市場依舊恐慌，「對很多機構投資者和基金經理來說，由年頭至今輸的百分率已經兩成，現在已經不是談是否投資，而是能否生存。」投資者怕持有任何資產，流通性比較好的股份都會拋售，只願意持現金，所以美匯指數升至101水平，而很多股份價格很便宜，都未企穩。

他指現時已沒有所謂的防守性股票，「金股又死，公用股又死」，勸散戶不要「別人恐慌我貪婪」盲目入市，否則「個市再跌，日後想貪婪都無得貪婪」。他認為，現在市場未到最恐慌的時候，根據以往股災時的經驗，一般是要有新的救市政策出現，例如97年政府入市、08年各國央行推行QE等，市場才會見底。

彭偉新料港股大機會跌穿2萬點，也有可能跌穿2016年低位，但料重返2008年低位的機會不大。