【移民攻略】落地英美　先繞道葡萄牙土耳其？　專家解構箇中因由

要移居海外，莫過於想追求更理想的生活環境，歐美發達國家自然是首選！但投資移民英美成本高昂，即使是身家「百萬」亦稱不上「富翁」，更不及移民英美的門檻。不過，「你有張良計，我有過牆梯」，坊間有人教路，有意移民英美的人士，其實可透過其他歐洲國家「暗渡陳倉」，移民成本可大大降低，但過程又有什麼要注意的地方？睇睇專家講解實際點樣運作！

「暗渡陳倉」只恨錢不足！移民英國，申請人一般要持有至少200萬英鎊身家，就算早前英鎊一度挫至9算水平，折合亦要1,800萬港元。至於另一英語國家美國，移民門檻資產要求相對較低，一些非大城市的要求只需90萬美元，大約700萬港元，投資項目更要創造10個職位。

星之谷移民顧問董事總經理莊鈺洪講解，移民英美都不必直接進入，可透過一些「跳板國家」，先行移民當地，再利用當地護照落戶歐美，過程雖然曲折，但所需費用相對較低。

葡萄牙里斯本是熱門移民城市之一，當地樓價6年間上升1倍，與國內其他城市、甚至歐洲大部分地區相比，升幅認真誇張。（Tom Byrom/Unsplash）

葡萄牙無「移民監」 5年內入境歐遊35日

莊鈺洪舉例提到，最熱門的「跳板國家」、歐盟成員國之一葡萄牙，移民門檻較低，幾乎無須坐「移民監」。他指出，入籍葡萄牙成為公民只需於5年內當地居留35天，期間可於歐盟其他成員國穿梭。他表示，申請期內的5年，能為申請人提供足夠時間再作移民準備。

入籍葡萄牙亦需要通過葡萄牙語A2等級考試，坊間比喻難度相當於小學程度。至於資產要求，葡萄牙投資移民容許海外人士買樓置業，投資額最低35萬歐元，相當於290萬港元。莊鈺洪稱，一般現在較難有35萬歐元的樓盤，相信入場費要40萬至50萬歐元，倘申請人擁有35萬歐元買樓，可向當地銀行承造按揭，以支付樓價高出的差額，

莊鈺洪指，當地主要城市的樓價在6年間上升1倍，身為香港人可能覺得這樣的升幅不外如是，不過在歐洲國家稱得上是可觀的升幅。只不過，葡萄牙國會最近通過於「黃金簽證計劃」剔除里斯本、波爾圖等主要城市，即移民客不能再以里斯本等主要城市的物業申請護照，暫定於2021年實施。

英國脫歐令移民政策大受影響，惟愛爾蘭和英國訂立的共同旅行區協議不受影響，經愛爾蘭落戶英國的方法仍然可行。（Reuters）

由葡萄牙走入愛爾蘭 最終落戶英國

由於英國仍在脫歐的進程中，取得葡萄牙護照後，仍無法於英國自由居住。不過，由於葡萄牙與愛爾蘭同屬歐盟成員國，只要在愛爾蘭9年內住滿5年，成為愛爾蘭的公民，根據愛爾蘭和英國訂立的共同旅行區（CTA）協議，自由地於英國讀書、居住、工作及享受社會福利，而英國官方已經確認脫歐不影響CTA協議的合法性。

為何要轉折地經葡萄牙到愛爾蘭再落戶英國？主要是因入籍愛爾蘭需要投資100萬歐元，相當於830萬港元；或者捐獻40萬至50萬歐元，折合330萬至415萬港元，成本大大遠超於移民葡萄牙。

土耳其與美國是E2簽證締約國，透過土耳其公民身份可以申請E2簽證到美國營商，不過簽證僅屬生意簽證，只能藉營商於美國居留。（美聯社）

由土耳其到美國營商 投資額僅25萬美元

另一熱門「跳板國家」土耳其，由於土耳其與美國是E2簽證締約國，拿到土耳其公民身份可申請美國E2簽證進入美國，申請人只需在土耳其斥資25萬美元置業便可成為當地公民，但條件是持有該物業至少3年。透過土耳公民身份，可以申請美國E2簽證，這是一種長期、可續的非移民類投資人簽證。投資者首次獲得E2簽證的有效期為5年，假如日後生意營運良好，便可無限次續簽。

莊鈺洪解釋指，E2簽證最低的投資額度為25萬美元，只要有盈利便可，而申請人的配偶，以及未滿21歲的未婚子女，均可獲得E2附屬簽證，可於美國工作及上學。只不過，E2簽證始終不是護照，亦不代表申請人已入藉。雖然配偶可以自由工作，但經此途徑入藉歸化需時，條件亦相對苛刻。

同時入籍土耳其後，申請人可透過「商人資格」申請英國簽證。簽證沒有最低的投資額度，同樣地只要有盈利便可，而申請人的配偶，以及未滿21歲的未婚子女，均可獲得附屬簽證，可於英國工作及上學。不過，相比之下，由於葡萄牙樓市相對穩定，土耳其則較受匯價因素影響，有意投資置業的申請人亦要留意相關風險。