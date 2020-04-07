【專訪】從居安思危到轉危為安　任志剛︰香港不會差得去邊！

6年前，金管局前總裁任志剛以「居安思危」為題出了一本書，親述他金融工作生涯中多項重大財金事件的來龍去脈。6年後，危機不幸再來，因新冠肺炎大爆發，全球經濟陥入停罷，任志剛以「三震」來形容。﹙見專訪相關文章︰【任志剛專訪】當前經濟危機前所未有 「三震」改變全球經濟結構﹚

香港去年受社會運動洗禮，今年又遇疫情衝擊，身處危機無疑。不過，見慣風浪的任志剛接受《香港01》專訪時表示，對香港的經濟前景絕不悲觀，又寄語港人齊心抗疫，轉危為安，「如果大家都係為香港、為大眾利益去做事，香港不會差得去邊！」訪問中，他既交代樂觀的理由之餘，亦暢談聯繫匯率是否要檢討，以至熱錢會否再次流入本港。

社會運動和疫情夾擊，不少人對香港經濟前景感覺悲觀。（資料圖片）

有「金融沙皇」之稱的任志剛，曾在1983年參與制定聯繫匯率制度，其後漫長的金融工作生涯，可謂與危機「相隨」，先後經歷過八七股災、亞洲金融風暴、環球金融海嘯等大事。面對「三震」經濟危機，也不禁嘆一句︰「我這麼久也沒有見的！」然則，對香港的樂觀，又憑藉什麼？

料中國經濟最快走出疫情陰霾

「香港的貨幣金融制度非常穩健，應該不會產生大問題。甚至乎2007、2008年全球金融海嘯時，香港的貨幣金融制度都沒有出現過問題，我當時是金管局行政總裁，都有提供備用資金、備用資本安排等，但其實都是放在這裏，沒有需要用到。」訪問依始，任志剛已明言。

貨幣金融制度不出亂子，對穩住香港經濟固然重要，另一信心則來自中國經濟。任志剛明言，對中國經濟「絕對不睇差」，皆因內地政策傳導機制非常有效，「疫後」能急速反彈，「你客觀睇內地處理疫情的方法，效率比起西方國家歐美，是不是很好？原因很簡單，在一個社會主義市場經濟的制度下，我經常講，政策傳導機制是非常有效率的，國務院要什麼，大家都盡心去做這東西，搞好疫情搞好經濟，我個人料中國經濟在疫情中，走出嚟最快，最勁的！」

任志剛預期中國經濟會在疫情中，最快反彈。(路透社)

記者隨即問道，是否意味中國經濟反彈「帶挈」香港，任志剛回應稱這不是「帶挈不帶挈」的問題，因為「明眼人都看到香港的潛力和潛質在哪裏」。他續解釋，香港作為國際金融中心，基礎十分好，在金融領域上扮演的角色是非常重要的，作為內地跟外地之間的橋樑，資金融通以至內地外地投資者結合，在香港都非常有效率地進行，「如果國家好，香港點會唔好呢？唔講金融，其他又如何呢？你想想大灣區，十倍我們的人口，如果我們在哪裏做得好，將生產要素的流動提高，資本也好，人也好，經濟的發展潛力是十分之大的，我就是睇這些東西。」

「任志剛強調，聯繫匯率制度仍十分適合香港。(Getty Images)

眼下風高浪急 更要堅守聯匯制度

香港經濟與內地融合日深，加之每遇危機，美國大手加減息，美元大上大落落，應否檢討聯繫匯率的問題總會燃起。這也難怪，在聯匯制度下，美國幾乎成為了決定香港的貨幣政策的機構。但任志剛對此不以為然，原因是美國寬鬆的貨幣政策仍然適合香港，反問道︰「難道你想我地係利率或滙率係依家風高浪急之下，『搞啲咁嘅嘢』？」

風高浪急，不變應萬變也有道理，然則聯繫匯率制度又是否完全無改變的空間，例如改為與多種貨幣掛鈎。任志剛聽罷笑言︰「你們﹙記者﹚成日都係咁睇嘢，1983年聯匯到依家，美國的貨幣環境係適合香港的貨幣環境，你唔可以話有時我地經濟情況同佢地有些少出入，就覺得佢地貨幣政策唔適合我地，又要走去檢討，又要走去更改，一個貨幣政策、一個貨幣制度，不是咁簡單的一件事！」

不過，任志剛補充，目前港息較美息高一點，港滙也處7.75的強方保證區間，政策存在一些「空間」，例如㩒低同業拆息，「大家要尊重金管局的決定，因為金管局在這方面的掌握是十分全面的，如果有需要，你會見到佢做嘢。」

任志剛指，金管局對財金政策的掌握十分全面。(梁鵬威攝)

任志剛︰社會事件令我非常傷心

眼下美國啟動無限QE，美聯儲資產負債表最新升至5.81萬億美元紀錄新高，大水漫灌下，香港「中門」大開，又會否迎來新一輪熱錢潮？任志剛無水晶球，但就指貨幣供應多，貨幣價格即是利息低，只會鼓勵資產價格上升的，這是一個定律來的，「無需要挑戰」。

不過，他認為，去到最終資產價格是否合理，都要看供求問題，例如樓市在經濟下行勢頭如此勁下，需求應該會減退，「幾平都好，可能都要諗過先買樓和供樓」，而供應方面政府是有一貫房屋政策，是希望推更多單位出嚟，如果公屋方面多些，私樓價格也會受影響。「我不作出預測，但你咪去睇供求情況。政府一方面作為公屋的供應者，另一方面作為私樓市場的監管者，去做什麼事當然是會對樓市有影響。」

任志剛拒絕預測樓市走勢，但強調資產價格不能過份偏離「供求」。(資料圖片)

對香港經濟看好，但疫境之下，於訪問結尾，記者總得請任志剛向香港人說幾句鼓勵說話。任志剛指，居安思危任何時候都應該，雖然現在不是「安」，但都要嘗試看看如何可以轉危為安，「大家齊心合力抗逆，向前看，為香港好，呢個如果真真正正大家都係為香港為大眾利益去做事，香港不會差得去邊。」

然而，他補充，社會事件令他非常傷心，因為對香港「幾傷」，令我們不能專注發展潛力，「如果有人不是為了大眾利益做事，而是為了例如阻止特區政府正常運作，這樣的情況下，香港點樣再起步呢？我不怕大膽講一句，你睇立法會就知，批少少錢出嚟都這麼難，做咩啫，唔講啦，夠啦！我唔講政治議題的！」愛之深，責之切，任志剛祝願香港的社會問題及疫情快快平息，「咁樣我們便可以向前看、再出發！」