平安好醫生變「紅底股」僅差一步應點估值？　專家話仲有增長空間

平安好醫生（1833）今日收報98.6元，距離100元「紅底」僅一步之遙。該股上月中見56元低位後，此後18個交易日，升足15日，累計升幅高達76%，市值突破千億元，再高追是否明智？一齊聽下專家點睇。

消息面上，平安好醫生今日宣布，全球最大的家庭醫生組織WONCA認證平安好醫生的AI系統標準評定爲最高級，屬全球首次，標誌著中國AI醫療技術與國際接軌，代表公司AI系統達到世界AI醫療技術的最高水平。

公司日前亦公佈，正式上線英文版全球抗疫諮詢平台，為全球用户提供每天24小時新冠肺炎在線諮詢。

陳偉聰：未來不單憧憬虧轉盈

友信證券研究部總監陳偉聰表示，線上醫療概念有發展潛力，民眾疫情下留家，即使生病，都希望透過即時上網問診，料平安好醫生的業務規模經過今次疫情，壯大速度會更快，他指該公司初期投資較大，但隨著付費用戶不斷擴大，加上與中國平安（2318）有交叉合作，逐漸有規模優勢，而公司電商業務與網上問診有協同效應，未來不單止憧憬虧轉盈，料增長動力亦會愈來愈強。

從估值上，他指未有盈利的新經濟公司，不能使用市盈率等傳統估值方法，若業績出爐，用戶規模仍維持較快增長速度，應可支撐估值，即使市值現時超過1,000億元，未來亦可能有增加空間。

操作上，他認為平安好醫生短期升勢過急，短線上望空間未必太大，可待市況回落後，在90元附近吸納。