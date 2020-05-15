【Bossini賣盤】獲李寧系低價收購　股價怒飆　憧憬注資兼合作？

疫市下現平價收購！老牌港資平價服裝品牌 bossini（堡獅龍，0592）大股東以4,662萬元向李寧家族持有的非凡中國（0832）財團出售66.6%股份，消息刺激 bossini 股價今日﹙15日﹚一度飆近1倍。

宏高證券投資經理梁杰文認為，bossini「泊到大碼頭」，未來股價有憧憬，如獲得注資，或與李寧系有業務合作。

李寧系收購惹憧憬

bossini今早公布，非凡中國（8032）全資附屬VC Consumables擁有80%、羅正杰（bossini原大股東羅家聖侄子）全資Keystar擁有20%的龍躍發展，將收購羅家聖逾10.93億股Bossini股份，相當於已發行股本66.6%，作價4,662萬元，每股僅0.043元，比對上日收市的「殘價」0.148元，還要折讓71%。

主要收購方非凡中國大有來頭，雖然在創業版上市，其主席兼行政總裁為國家前體操運動員李寧，公司主要從事體育、生活及休閒消費品的開發、設計及銷售，因而帶來業務合作的憧憬。

收購消息帶動，bossini甫開市炒上近1倍，高見0.295元，收市升幅收窄至51%，報0.224元，成交額2,700萬元。

大型連鎖服裝店Bossini，由「針織大王」羅定邦創辦。（資料圖片／余睿菁攝）

冀為bossini重塑年輕形象 擴內地市場

李寧「選中」bossini的理由，公告也有解釋，指兩公司合作，銷售將產生大量的協同作用，「相信合併在規模經濟（包括但不限於營銷、供應鏈解決方案及分銷渠道）以及市場覆蓋率等方面的效益將有利於bossini，乃至非凡中國及非凡中國股東」。

公告提到，非凡中國「將有能力扭轉財務表現並增強bossini在中國市場的地位」，並有意「透過李寧廣泛的業務聯繫及其在體育相關及服裝行業的強大業務據點，擴張bossini分銷網絡至中國其他城市」，又指鑒於中國電商的熱度增加，會利用熱門營銷工具推廣bossini的產品，及在熱門線上銷售平台開設店舖以銷售bossini的產品。

公告又指，非凡中國董事會將與bossini現有管理層合作，為bossini品牌重塑年輕形象，以吸引中國的年輕一代。從通告可見，非凡中國大有令bossini這個本港時裝品牌「脫胎換骨」的野心。

bossini在非凡中國協助下，未來或進攻內地電商？（資料圖片／中新社）

Bossini近年開始虧蝕 主要收益源自港澳

港澳地區一直是bossini主要收益來源地，過去3年貢獻總收益60%以上，現時在全球30個國家有287間直營店及799間出口特許經營店，當中港澳有29間直營店，李寧看中的中國區則有180間直營店，大部分為於廣東省。

不過，bossini過往業績不太理想，去年社會事件、今年疫情更令公司雪上加霜，總收益逐年遞減，由2017年的20.2億元降至去年16.4億元，而公司自2018年度起開始虧損，2020年中期虧損已擴大2.6倍至逾9,000萬元，故今年虧蝕亦在所難免。受累連年虧損，該公司的資產淨值﹙NAV﹚也由2017年底的9.55億元，縮至去年底的5.6億元。

梁杰文：作價低得離譜

對於是次交易，宏高證券投資經理梁杰文指出，要約作價0.043元「低得離譜」，令人有合理懷疑會否有「枱底數」，但坦言小股東無從得知。他補充，任何人一次性取得股權超過30%，便會觸發G.O.（General Offer，全面收購要約），須以同等作價向其他現有股東提出收購，「用同等作價（0.043元）做G.O.，大家都知係無意思，所以令人懷疑出低價，係唔想益到其他小股東」。

梁杰文又指，主要經營香港業務的bossini接下來仍會面臨很多風險，如疫情等，但非凡中國與bossini屬同行，都是做時裝，合作憧憬好大，「這是其中一個原因令股價升咗先，而家泊左大碼頭，股價憧憬注資、同李寧合作等」。

但他指，股價今日暴升，已有炒作味道，不建議追貨，惟同意堡獅龍目前近4億元市值，市賬率（PB）約0.53倍仍算可以，「如果我係小股東點都揸住（持貨），一年之後又唔信升唔到上5毫」。