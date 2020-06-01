恒指改革　中概回歸成趨勢　分析：恒指可為中概股另立指數

全國人大會議表決通過「港版國安法」授權人大常委員處理草案，正式讓草案進入立法程序。

此前，事件已進一步激起中美關係進一步交惡，市場預期金融戰即將開打，美國勢打壓當地上市的中概股。與此同時，恒指公司的上市改革，容許恒指及國指納入同股不同權，及以第二上市形式掛牌的公司，吸引中概股加快回流香港。到底即將迎來大批中概股回歸及容許納入指數，對恒生指數表現長遠是否「利多於弊」？

恒指一向以金融股、舊經濟股份組成，納入新經濟股勢令指數「變天」。新城晉峰分析員莫灝楠認為，恒指納入新經濟股長遠是好事，恒指成份股本身主要由舊經濟股組成，指數活力不大，缺乏盈利增長點。然而，「ATM」等有一些未盈利、很大增長空間的業務，讓市場可以憧憬未來這些業務可帶來倍數計的增長，所以納入新經濟股後可以加強指數活力和潛力。

莫灝楠認為，「ATM」之一的阿里巴巴，有些未成熟的業務可讓市場憧憬日後有以倍數計的增長。（Bloomberg）

料恒指成份股增至50隻以上

莫灝楠認為，恒指固然需要納入新經濟股，但部分規模較細的公司，仍有其市場代表性，所以公道的做法是增加更多公司在內，故此他預期恒指日後很大機會將成份股數目增加至多於50隻。若恒指納入京東、網易、小米等新經濟股後，便會稀釋金融股的比重，大市值的公司未必可以繼續佔10%權重。

恒指迎來大批中概股回歸，莫灝楠認為香港一定能夠受惠，縱使有部分中概股在美國有造假問題，但事實上各地的上市公司都有類似問題，不必歧視中國公司。長遠而言，他認為不少中概股會傾向第二上市方式回歸香港，未必會直接從美國退市，因為中概股有不少外資機構持股，要將兩者利益剝離是不太可能。

新城晉峰分析員莫灝楠認為，未來潛在回港上市的中概股眾多，恒指或需成立新指數去容納這批中概股。（受訪者提供）

潛在回港中概股多 恒指或成立新指數

莫灝楠簡略統計過，未來潛在回港的中概股，包括京東、網易、百度、新東方教育、好未來、新浪、微博、唯品會、拼多多、陌陌、B站等，均是香港現時欠缺的的原素，他甚至認為這些中概股本身已經可以構成一個指數。

而他個人推介京東，雖然市值已經創新高，但其估值只有600至700億美元，市佔率為17%，相比之下阿里巴巴6,000億美元市值，電商市佔約25%，反映京東在電商平台上的估值大幅落後阿里，故此有追落後的可能性。