【專訪】結緣港台日　「私貸之父」以香港為家︰屋企人都會住響度

亞洲聯合財務（UA）董事總經理及行政總裁長原彰弘，雖然起了個日本名，但他其實在台灣彰化出生，並於日本升學及工作。為了入籍日本，他就把原名張炳煌改為長原彰弘。

長原彰弘早於1977年來港，為日本信用保證（JCG）當開荒牛（JCG在1990年售予馬來西亞大眾銀行，現改名為大眾金融），將無抵押私人貸款引入香港，他於1993年創辦UA亞洲聯合財務公司，獲業界譽為「私人貸款之父」，港台日三地，最愛香港。

在香港居住了43年，長原彰弘說他一生中的黃金時代都在香港渡過，已經把香港視為自己的家。「好多人問我將來退休想住邊度，我話住香港囉，得閒就去日本住兩三星期啦，有時去下台灣探下朋友。我以後會以香港為家，我啲屋企人都會住響香港！」他坦言來到香港，印象最深刻是香港女性「好叻」，日本女性就比較溫柔，他聘請的香港女秘書，做事又快又有效率，跟日本女秘書完全不同。

長原彰弘認為，上一代人較為拼搏，隨著時代變遷，現在年輕人會傾向追求舒適的生活。（龔嘉盛攝）

料移民潮為短期現象

香港打拼大半生，贏取「私貸之父」的稱號，算是名成利就。然而，不少港人都對「財仔」有負面印象，身兼香港持牌放債人公會主席的長原彰弘坦言，貸款行業龍蛇混雜，個別小型貸款公司營運亂七八糟，「利息又亂計，收數又亂黎」。因此，公會會審查每一位入會會員，以協助規管及監督業界。同時，亞洲聯合財務組織了義工隊，不時參加慈善活動，而長原彰弘更由1982年開始資助中文大學，曾代表公司捐贈一百萬美金予新亞書院成立文化基金，「希望取之社會，用於社會！」長原彰弘說道。

對於近期不少港人考慮移民，一世「穿梭」多地的長原彰弘認為這只是一時的現象，因為香港社會現時比較動盪，年輕人對社會不滿，於是就打算移民。若果移民至台灣，當地人民友善，文化背景與香港相近，物價較香港便宜，政局也比較穩定，但當地工資水平可能只及香港一半，「有辣有唔辣」，「短期會感覺好舒服，但會冇咁多衝勁，生活落去都會覺得有壓力。」