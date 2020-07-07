華興撐企業版WVR　吸內地「獨角獸」　頭42隻估值超港股市值一成

全球放水，資金追逐具增長潛力的新經濟公司。不過，這些新經濟股的股權架構有別於傳統企業，科網「獨角獸」如何選擇上市地，十分取決於交易所的規則與改革。

港交所2年前開始的大型改革，容許企業第二上市、個人版「同股不同權」（WVR），以及未有盈利的生物科技公司上市。不過，改革工作並非一勞永逸，港交所今年已就企業版WVR完成諮詢，尚未有落實執行的時間表。華興證券首席經濟學家兼首席策略分析師、宏觀及策略研究主管龐溟認為，推行企業版WVR刻不容緩，否則可能錯過不少「獨角獸」上市！

新經濟股近日成為大市的「火車頭」，美團點評屢創新高，高見193.1元。（資料圖片）

過去2年，本港迎來新經濟公司來港上市、中概股回歸，令港股由舊經濟市場，朝向新經濟市場驅進，熱鬧非常，小米（1810）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）等成為灸手可熱的新星。

華興證券首席經濟學家兼首席策略分析師、宏觀及策略研究主管龐溟認為這只是「開始」，他統計指期內新經濟公司在本港市場的市值佔比，由23%增至26%，而未來5年佔比可再上升4至9個百分點，至30%至35%。

港交所近月發表的《香港交易所上市新規迎來兩周年新規》中，近2年在港上市的新股，有一半是新經濟股。（盧翊銘攝）

新經濟股市值佔比 料升至逾三成

不過，相比其他市場，即使達到30%至35%的市值佔比，仍低於不少海外市場。龐溟舉例指出，目前Nasdaq的新經濟佔比是60%以上，所以預期香港的新經濟公司佔比應該會有不斷上升的趨勢。

港交所近月發表的《香港交易所上市新規迎來兩周年新規》中，提到近2年在香港上市的新股中，有一半屬於新經濟股。龐溟認為，新經濟的佔比未來會一直增加。另外，港交所亦稱香港已成為全球第二大生物科技上市地，擁有140間生物科技公司，而這些公司在2年間市值已經上升70%以上。

企業版同股不同權方面，龐溟認為港交所在中概股回歸方面佔了先機，除了在2年前開始改革之外，目前仍然進行相關工作，例如爭取新股通、減少T+5招股結算周期，以及企業版同股不同權。港交所在今年初提出諮詢，直至5月底結束，相信很快有結果公布。

騰訊和阿里等巨頭以法團的「同股不同權」投資不少新經濟公司，港股若要迎來這些「獨角獸」，有必要盡早推動企業版ＷVR改革。（路透社）

撐企業版WVR 以吸大量「獨角獸」

事實上，2018年4月港交所公布個人版WVR後，曾經試推企業版WVR諮詢。企業版WVR，即容許法團實體享有不同投票權，但由於當時業界反對聲音強烈，港交所認為不同投票權上市機制尚處於實施初期階段，最終於同年7月撤回諮詢。不過，2年後至今，市場接納WVR架構的程度比以往高了不少，例如小米、美團等成功上市，故今年已經重啟及完成諮詢。

龐溟稱，港交所公布的諮詢文件中，內容包括如何保護中小型投資者、如何定義WVR架構、對公司的最少持股要求等等，相信市場接納程度將會提高。

他又引述統計稱，在中國未上市的首50大新經濟概念的企業中，有42間是採用企業同股不同權的方式組成，這些公司合計的估值相當於港股市值的12%。龐溟坦言，由於很多新經濟公司採用企業版同股不同權的架構，例如騰訊（0700）和阿里（9988）投資了不少的新經濟公司，大多數都是以同股不同權方式，惟因香港過去無法容納企業WVR的架構，最終導致騰訊音樂、網易有道等新相關企業，都選擇前往美國上市。「如果香港無及時修例，允許佢哋上嚟，當啲公司無得揀，唯有去美國上市，甚至乎是中國A股，假如A股亦完成改革。」