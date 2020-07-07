【專訪】聯儲局出口術救市　華興龐溟︰預期管理　美股不會崩盤

今年3月全球疫情突然快速擴散，令環球股市急瀉，道指一度跌穿2萬點，低見18213點。不過，短短3個月內，道指急速反彈近1萬點，納指更是從疫情中破頂，突破1萬大關。

實體經濟尚未復甦，金融市場已經出現V型反彈，港股在下半年首3個交易日也錄得累積2000點的升幅，有望重返疫情前水平。華興證券首席經濟學家兼首席策略分析師、宏觀及策略研究主管龐溟認為，港股再次探底機會微，但要重上28000點需配合多種因素，包括疫情消散，以及中美貿易戰完全平息。

美股近月反彈，甚至在FAANG牽頭下率納指破頂。港股亦不遑多讓，7月首3個交易日連續錄得升幅，累漲超過2000點，重返26000點大關。

不過，龐溟認為經濟基本面其實沒有改善，近月的反彈主要由市場流動性及情緒支持，當中很大原因是「無限QE」以及各種救市措施刺激所致。他相信，股市在美國大選前不會再次大幅下插，因為美聯儲「連企業債都願意買，差在未買股票啫」。

龐溟認為美股基本面沒有改善，反彈主要由市場流動性及情緒支持。（Reuters）

美聯儲已「束手束腳」

市場情緒大致回穩，但當美股出現明顯震盪時，美聯儲便會出手，甚至是「出口術」。龐溟直言，因為美聯儲已經沒有降息的「彈藥」，回顧早前連環突發減息共1.5厘，當時曾有討論「負利率」，但美聯儲亦解釋過當零息率時不會走向「負利率」，並會以「前瞻指引」跟市場表達聯儲局的計劃，換言之即是「出口術」。

故此，龐溟認為美國現在沒有降息的「彈藥」，加上目前實施了大型的市場操作，日後要有更大操作市場才有反應，變相彈性減少，市場對救市措施司空見慣。他形容美聯儲已經「束手束腳」，所作的只是預期管理，以維持市場情緒。

對於美股今年下半年的走勢，龐溟相信美國在大選前股市不會太差，始終美元資產比較安全，又提到美匯不會崩盤，因為全球對美元的避險資產需求很大，當美匯回落時便會有人買上。若然真的要「爆煲」，他認為很大機會是美國第三季GDP未能做到預期20%的增長反彈，更持續呈現倒退狀況，加上油價再次下跌，有不少人仍然失業，「咪可能爆啲囉」。

港股在下半年、7月首兩個交易日已經升近千點，但龐溟認為恒指要重返28,000點需要好多利好因素。﹙資料圖片﹚

港股見支持 重返兩萬八有難度

踏入下半年，港股首三個交易日已經升逾2000點，重返兩萬六大關。龐溟在升市前已預計，外圍有所支持，加上隨著內地經濟逐漸恢復，以及港交所進一步改革，相信會是港股的利好因素。不過，中美貿易仍存一定不確定因素，加上全球各地有可能出現第二波疫情，港股要重返28000點有挑戰。

他指出，恒指不太可能再探底，至少在22500點已見支持，近日中國國務院宣布要求銀行「讓利」1.5萬億元人民幣，等於要內銀即時「割肉」，但內銀股並沒有大跌，可見市場有足夠支持。不過，假如要重返28000點，相信要好多利好因素，例如疫情如沙士在夏天忽然消失、中美之間沒有貿易戰，又或者是全球繼續QE。

龐溟續稱，其實目前「放水」力度未足夠，否則美國不會最近又準備一項近1萬億美元的基礎建設經濟刺激方案；而美國眾議院最近又不會通過民主黨支持的1.5萬億美元規模的基建議案；而中國亦不會將財政赤字設上限，並定於3.6%或以上。

華興證券龐溟稱，除非美國禁止香港使用SWIFT進行美元結算，否則聯繫匯率不太可能失效。（受訪者提供）

聯匯不會崩潰 除非美國禁止美元結算

對於市場近期討論聯繫匯率會否失效，龐溟坦言制度不會崩潰，因為港元在7.75至7.85之間會自行調節，只要外匯儲備足以覆蓋所發行的港紙，聯繫匯率制度是不會崩潰。但他提到，除非美元資產完全流走，外匯儲備無法覆蓋所有港元，理論上制度有可能崩盤。但以目前香港有4,000億美元的外匯儲備，要流走一半、即2,000億美元才對聯繫匯率造成風險，相信時間很長。

假如美國真的禁止香港使用環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）的金融交易系統進行美元結算，「咁就有可能喇」，美元資產將大幅流走，不過龐溟認為美國不太可能這樣做，因為對美國亦會造成損害。