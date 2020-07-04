祥益汪敦敬疫市斥1.3億買名鑄複式　自爆持有騰訊成本價30元

今年上半年，新冠肺炎疫情全球爆發，本港樓市亦受波及，不少人憂慮「沙士」重臨，樓價短暫受壓。一向被外界視為「樓市大好友」的祥益地產總裁汪敦敬，於今年4月真金白銀、豪擲1.26億元買入尖沙嘴名鑄逾2,000呎複式單位。

汪老闆示範「別人恐懼我貪婪」的功夫，也反映在股市。他自爆早於3月的股市低位大手掃入股票，當中包括近期超級強勢的騰訊（0700）和港交所（0388）。記者身處逾億複式，對住一片開揚維港景，傾聽他對本港資產市場前景的看法！

汪老闆今年4月買入尖沙嘴「名鑄」複式戶，為何是「別人恐懼我貪婪」？事緣這個2,000多呎的特色單位，未知是否因為疫情爆發的關係，上手於2018年6月以1.26億元買入，今年竟「撻訂」未有完成交易，經重新推出招標後，最終由汪老闆以「原價」1.26億元投得。

汪敦敬直言，今年4月豪宅市場情緒悲觀，正正是買入時機！他指出，當時樓市虛怯，但他留意到香港的M3貨幣供應量持續上升，加上當時阿里（9988）已經在港第二上市，可見本港金融中心優勢不變，認為「陣腳已經返嚟」，「我本身打算物色貴重舖位，但由於留意到這間豪宅，故此先行把握這個機會。」

超長成交期 助留「彈藥」買舖

此外，這個特色單位設有1,440天成交期的彈性計劃，由於設有超長成交期，變相讓他可以只需動用樓價一成的首期，即約1,264.8萬元，便可以在豪宅市場買貨，運用「財技」一邊收租，餘錢同時可以於年內如期買舖，繼續「尋寶」。

汪敦敬稱，如果到時睇中一間大舖，便可能要用盡這個單位的按揭；但若然是好靚的細舖，只需3,000萬至5,000萬元，便不需要借盡。「當時靜市有呢個優勢，依家睬你都傻啦！區內代理指，單位價值已經上升幾成！」

汪敦敬表示，在今年3月時大手買入騰訊及港交所等股份。（龔嘉盛攝）

「樓好難同騰訊比」

除了買舖、買樓之外，其實汪老闆早於今年3月環球股災時，大手於低位買入股票，騰訊、港交所、阿里（9988）、友邦（1299），汪老闆更透露，其實早在騰訊未拆細之前，已經在150元水平 ﹙「1拆5」後股價為30元﹚ 持有，他明言「樓好難同騰訊比」，因為股票是數以百倍地上升，又笑言「做地產代理唔係好賺錢，唔係Profit Center，投資騰訊可能仲賺錢！」。

汪敦敬表示，早於騰訊未拆細時已持有。（資料圖片）

汪老闆坦言，雖然自己在不少資產項目都抱有經驗，但在一線舖位市場只是一名「初哥」，希望抱著學習的心情，下半年可以買到心儀的貴重舖位，目標是一些位於九龍區的旺舖。他相信今年舖市有機會尋底，始終國安法大局而定，中港關係將會重拾，由疏離變回緊密，相信疫情過後自由行會重回香港，屆時舖市將復甦。