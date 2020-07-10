「港版納指」今年推出　專家︰利好恒指提高新經濟股權重上限

恒生指數公司日前預告，將參考納斯達克（NASDAQ）今年內推出「科技創新」類指數，外界形容為「港版納指」。

然而，以金融股等舊經濟主導的恒生指數，一直為人詬病「有波幅無升幅」，如今推出「港版納指」，會否進一步令恒生指數失去認受性？投資者又應如何部署？

在阿里巴巴上市之前，港股真正的科技股只有騰訊。（資料圖片）

事實上，港股原本擁有科技股「純正基因」的公司，只有騰訊（0700）一家。不過，自從開放「第二上市」（S股）、「同股不同權」（W股）後，吸納了阿里巴巴（9988）、京東（9618）、網易（9999）等新經濟公司回港，香港科技版圖逐漸成型。

而恒指公司5月已經決定將上述兩類公司，納入恒指及國指的選股範疇，預計最快8月份恒指季檢將阿里等公司納入恒指成份股。

QQ阿里京東與FAANG對壘

何解「科技創新」類指數被稱之為「港版納指」？即管點算一下恒指與納指有甚麼成份股可以比對。眾所周知，最具代表性的納指成份股莫過於「FAANG」，包括Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Google。至於「香港隊」代表則有騰訊、阿里、京東、網易、美團（3690）、小米（1810）。

雖然兩地的科技龍頭業務層面未必大致相同，不過仍有不少共通之處。以騰訊與Facebook為例，兩者均是擁有龐大的生態用戶群，前者社交平台微信，幾乎在中國「無孔不入」，而後者已經滲透環球市場；又以Amazon與阿里及京東比較，Amazon電商業務遍布全球，而阿里、京東，以及仍未回歸的拼多多，已經將中國的網購市場「三分天下」。

近日，外媒引述消息人士報道，內地視頻網站「B站」嗶哩嗶哩（BILI） 正考慮來港第二上市，出售10%股份。至於風靡全球的內地社交媒體TikTok（抖音海外版），母公司字節跳動（ByteDance）亦有傳計劃於香港上市，估值高達1,000億美元。故此，將「科技創新」類指數比喻為「港版納指」實不為過。

恒指公司有意推出「科技創新」類指數，市場稱之為「港版納指」，但仍未有實際時間表或選股要求。（資料圖片）

華興龐溟：港版納指初期可能至少納入20家公司

是次推出「港版納指」，會否搶了恒指、國指「風頭」，華興證券首席經濟學家兼首席策略分析師、宏觀及策略研究主管龐溟認為不會，他解釋「港版納指」專注科技類股份，相反恒指則新舊經濟股俱備，相對「左右逢源」，「隨著恒指落實更多優化調整，納入更多第二上市、WVR股，相信指數將變得更加多樣性、更具代表性和成長性。」

另一邊廂，市場已有港股通大灣區指數、港股通新經濟指數，「港版納指」又會否與它們有衝突？，恒指公司聲稱仍然未將「港版納指」定位，仍在研究當中，他相信最終「港版納指」會參考恒生中國新經濟指數、大灣區創新精選50指數的納入標準、因子和策略類別，並撇除這些指數中非科技類公司，因此定位更加清晰。

龐溟又估計，指數早期有望納入最少20家公司，以保證指數代表性和平穩性，除了為人熟知的騰訊、阿里巴巴、美團，更可能包括一些生物科技股。

華興證券首席經濟學家兼首席策略分析師、宏觀及策略研究主管龐溟認為，若果日後推出「港版納指」，市場可推出目前市場欠缺的相關ETF產品。（受訪者提供）

「做得好對恒指改革有幫助」

龐溟相信，「港版納指」推出後，一眾鍾情新經濟公司的投資者能夠集中投資，而且推出目前市場缺乏的相關指數的ETF，能夠讓市場以較低的入場費參與，亦可以平衡風險。他認為，「如果港版納指做得好，成功有人追買，對恒指改革也有幫助，日後可以在後續諮詢中提出進一步提高新經濟股在恒指成份股的權重上限。」

不過，若然短期內科技股面臨明顯調整，對於「港版納指」或恒指改革會否帶來壓力？龐溟笑言，恒指公司的說法十分靈活，沒有訂下確實時間表，若然科技股市況偏弱，仍可以等待更多科技股在港上市或中概股回港上市後，待市況轉佳時再推動，屆時納入指數的選擇亦會較多。