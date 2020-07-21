一隻螞蟻多種金服　逾萬億估值有「寶」？　專家：AH上市益晒兩地

阿里巴巴（9988）旗下、內地支付平台巨頭支付寶母公司螞蟻集團，近日宣布在港交所和上交所科創板尋求「A+H」同步發行上市。根據年初外電報道，螞蟻集團當時估值已高達2,000億美元，估計螞蟻上市時市值將超過1.5萬億元。

螞蟻集團剛宣布上市，已惹來外界廣泛關注，究竟有何「寶藏」？同時，螞蟻選擇「A+H」的方式在兩地同步上市集資，這樣的方式對集團有何好處，而目前香港的上市機制又是否已經迎合了螞蟻股權架構？

螞蟻集團旗下有不少金融服務業務，其中包括支付寶、螞蟻財富、餘額寶、花唄、借唄、芝麻信用、網商銀行等。（資料圖片）

「渾身是寶」 金融服務領先全國

支付寶是港人熟知的內地支付平台，其實支付寶早於2000年代初面世，直至2014年才重新劃清業務，結合其他業務而組成「螞蟻金服」。至今6年間，螞蟻已經開拓支付、銀行、消費信貸、財富管理、基金、保險等金融業務，在「金服」業務多元發展下，成為全球最大的「獨角獸」。

螞蟻除了擁有「招牌」支付寶外，旗下還有螞蟻財富、餘額寶、花唄﹙消費信貸產品﹚、借唄﹙個人消費借款服務﹚、芝麻信用﹙第三方信用評估﹚、網商銀行等。成立至今，螞蟻金服已完成最少9輪融資，就在去年9月阿里巴巴終止與螞蟻的利潤分成付款，阿里巴巴當時在滿足《股權和資產購買協議》的交割條件後，取得螞蟻集團33%新發行的股份，價值約875億元人民幣。

推算螞蟻集團季度盈利達160億

此外，年初有外電報道，螞蟻金服以非公開方式發售股票，當時估值已高達2,000億美元（折合約1.55萬億港元），料螞蟻上市時估值將至少達萬億元。

雖然螞蟻集團目前尚未披露招股書，無法準確得知過往業績，但從阿里的年報亦有蛛絲馬跡。阿里稱2019年9月23日取得螞蟻集團33%的股權，由去年9月23日至12月31日期間，已經從螞蟻集團取得53.24億元投資收益，按此推算該季度螞蟻盈利高達160億元，可見其吸金能力。

馬雲持股螞蟻金服8.8%，並擁有50%表決權。（資料圖片）

馬雲直接持股8.8% 上市集資攤薄其經濟利益

據阿里巴巴最新的年報顯示，截至今年3月底，君瀚和君澳持有螞蟻集團約50%的股份，而阿里則持有33%股份，其中君瀚屬於馬雲及阿里系、螞蟻系員工；君澳則屬於阿里巴巴合伙的部分成員，變相阿里巴巴及阿里系成員大約持有螞蟻金服大約83%的股權，馬雲持股螞蟻金服8.8%，並擁有50%表決權。

事實上，馬雲及阿里的年報中亦曾經透露過螞蟻的上市部署，馬雲希望減少自己在螞蟻的經濟利益比例，手段包括通過向員工授予以股份為基礎的激勵，以及將螞蟻集團發行股份造成攤薄等方式來完成。

螞蟻集團選擇在內地科創板及香港主板上市，或會成為日後「A+H」的上市指標。﹙資料圖片﹚

專家解構：大型、重要的公司才會同步上市

相比以往一般的「A+H」在兩地主板上市的方式，螞蟻集團今次選擇在內地科創板上市的方式更加新穎。中環資產投資行政總裁譚新強認為，螞蟻集團選擇中港同步上市，原因合理。一邊廂，美國已表明不歡迎中資企業，相信十之八九中資都不會前往美國上市，在缺乏選擇之下，香港便成為首選的上市地。另一邊廂，既然螞蟻集團是一家以內地業務為主的公司，即使在內地上市是以人民幣結算，有資本管制，但亦沒有理由不給予內地投資者機會，而拒絕在內地上市。

問及日後會否有更多公司仿傚，在內地科創板及香港主板上市？譚新強則相信，並非所有公司都能夠以這樣的方式上市，他認為是比較大型、很重要的公司，才可以讓兩地交易所、監管機構協商，安排企業在兩地同步上市，「要同步上市就一定要兩邊夾過！」

科創板同步上市 「唔使益晒香港」

他補充，中港兩地同步上市，聲勢雖然浩大，但倘兩地市場表現差異太大 ，出現明顯價差恐令投資者不滿，日後也較難說服更多公司以同樣方式上市。要避開差價問題，很視乎兩地的發行比例，「如果發行一半喺A股一半喺香港，可能都唔啱，因為中國有十幾億人炒……可能A股首日升2倍，香港只係升到兩三成！」

豐盛金融資產管理董事黃國英亦認為，螞蟻安排在科創板及香港上市，除了在港吸納國外資金，最重要能幫助A股市場提振整個科創板塊，「唔使剩係得中芯，可以有隻比較大、似樣啲，唔使益晒香港。」

港交所年初推出企業版WVR諮詢，市場已有評論認為是為螞蟻集團「度身訂造」。（資料圖片）

個人還是企業WVR 仍待螞蟻自行揭盅

華興證券首席經濟學家兼首席策略分析師、宏觀及策略研究主管龐溟補充，科創板未必能夠獨力容納一隻市值超過2,000億美元的企業，故此「A+H」方式上市能夠減低該市場的資金壓力。

除了科創板同步上市惹投資者注意外， 螞蟻集團的股權架構亦成焦點，皆因市場仍未完全了解螞蟻金服是「同股同權」，抑或是「同股不同權」。龐溟傾向相信是後者，但坦言難料是個人版抑或企業版。有趣的是，早於港交所推出企業版WVR諮詢時，市場已有評論指港交所推出企業版WVR，是為螞蟻集團「度身訂造」。

龐溟補充，目前港交所及內地科創板仍然不允許企業版WVR上市，不過相信未來兩地都可以改變。他未對結果作出任何預測，只能保守推算「若然螞蟻集團公布自己係企業版WVR，就好大機會成為首家企業版WVR上市公司。」他又稱，螞蟻集團應該已就相關問題與兩地交易所有一定接觸，否則不會貿然公布上市計劃。