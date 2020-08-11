Tinder女派冧巴　苦主逾6蚊買1蚊沽　專家拆解「中伏股」徵兆

今年5月上市、以55個交易日急漲5.4倍的RITAMIX（1936）堪稱「最強新股」。不過，暴升總離不開暴跌，該股近日神話破滅，股價單日從盤中高位6.76元急插近9成，一度跌穿招股價1元。RITAMIX上周五﹙7日﹚收報1.74元，股價繼續玩「過山車」。

由「最強新股」變近日「最伏新股」，股價暴漲再急瀉的故事，不時在股票市場上演。有來自台灣的散戶大呻，買入RITAMIX短短兩周慘蝕50多萬元新台幣。專家分析指，「伏股」多數股權集中，提醒散戶千萬不要貪婪，盲目跟隨買入這些細價股。

RITAMIX今年5月13日上市，招股價1元，首日已經急漲1.76倍，先聲奪人。公司主要在馬來西亞從事生產和分銷動物飼料添加劑，屬當地龍頭企業。據招股書顯示，RITAMIX連續三年均有穩定的收入，2019年錄得1.26億馬幣，相當於2.32億港元，雖然增長欠缺動力，但股價卻如一眾新經濟股瘋狂炒上。上市後經過55個交易日至7月底，RITAMIX已累升5.4倍，7月30日收盤報6.38元。

該股於7月31日盤中股價一度創新高，高見6.76元後，豈料在收市前半小時，股價突然暴瀉，短短10分鐘由6元樓上挫至0.79元，跌幅接近9成，蒸發約30億元市值。

該股於周一﹙10日﹚收市價1.59元，下跌8.6%，市值7.95億元。

證監會於7月已經就RITAMIX之股權分布進行查訊，結果顯示公司股權高度集中。（資料圖片）

證監警告股權高度集中

事實上，公司「暴升」過程中，總有一些蛛絲馬跡令人可以有所防範。證監會於7月已經就RITAMIX之股權分布進行查訊，結果顯示公司股權高度集中，於今年7月3日有15名股東合共持有9,109.2萬股股份，佔已發行股本18.22%。有關股權連同由2名主要股東持有之3.75億股（佔已發行股份75%），已佔發行總額93.22%。換言之，RITAMIX只有3,390.8萬股或6.78%由其他股東持有，當時市值僅1,700萬元。

Facebook專頁「股壇招財貓」專門留意細價股洗倉活動，在RITAMIX洗倉前已有帖文「預告」。（Facebook「股壇招財貓」專頁截圖）

CCASS持倉內有乾坤？

Facebook專頁「股壇招財貓」專門留意細價股洗倉活動，成立僅一年，已見過多隻細價股遭洗倉，親證由「金股」變「伏股」。專頁負責人指，要知道一隻暴升「金股」是否準備洗倉，除了留意它的倉位變化外，亦可以從報價機發現一些端倪。

基本上，根據中央結算系統持股紀錄（CCASS），可以留意到一些「金股」的共通點︰除了最大持倉的中介者之外，其他小型、知名度較低的中介者會分散地持有小部分股份。隨著時間推進，倉位也出現微妙變化，例如股份可能逐步由小型中介者，流向一些大型、主流的中介人，例如本地銀行，亦即是散戶較為常用的中介人。

「股壇招財貓」負責人續指，倉位的變化透露了中介人的持倉變動蘊含的玄機，當中可以留意期間的交投量，以及如何將股份「派發」予散戶。那麼，怎麼知道大戶準備洗倉？專頁負責人稱，綜合多隻股票的洗倉時間，他留意到洗倉是有「Magic Time」，從報價機上，亦可以留意到洗倉前「盤形」有異樣，部分中介人會釋出大量沽盤，令股價失去承接力。他強調，大戶要獲利並非是在洗倉當日「出貨」，而是在之前的交易日已經在高位大手沽貨。

台苦主親述：兩星期慘蝕十多萬元

負責人稱，成立專頁的目的只是希望幫助他人避免墮入陷阱，性質純屬興趣而且是業餘運作，不過亦有不少輸錢的苦主留意到其帖文而聯絡他。苦主除了港澳地區，亦有不少來自台灣、馬來西亞、新加坡，「RITAMIX洗倉前，就有班台灣人夾埋幾千萬新台幣買入，佢哋誤信真係有『老師帶隊』。」據介紹，苦主除了來自不同地域之外，牽涉的年齡層甚廣，由中學生以至「媽媽級」都有中招！「本身苦主唔少係Home Office或者無業，依家疫情關係令到更多人中招。」

有來自台灣的苦主周先生向記者透露，他透過「Tinder」認識了一名女士，頭像只是放普通女孩照片，並非像過去一般騙案的「美眉」相片。這位女士先與他閒聊日常生活的事情，然後自稱在香港從事銀行業，有一些小道消息，並推介能夠小賺的股票，「1343（偉源控股）我有小跟幾萬元（新台幣），小賺幾千新台幣，那個女的會一直慫恿你繼續加買」。這位女士更會貼一些投資獲利的圖片，但一般都是模糊不清。

直至上月27日，這位女士便推介周先生買入RITAMIX，而周先生在上月29日才買入該股。他表示，購入2.2萬股RITAMIX，買入價大約是6.26元，總值約14萬港元。最終該股於上月31日遭洗倉，周先生亦以1元「賤價」沽貨，勁蝕超過8成，損手逾十萬港元。

從事資訊業的周先生，花了4年時間才有這筆近60萬元的儲蓄，而他表示不少苦主都是比較年輕的一群。他亦深明沒有方法追討任何損失，只能夠「認賠」，當買一個教訓，希望他的經歷能夠提醒更多人提防詐騙。

（RITAMIX散戶提供對話截圖）

社交平台「釣魚」 推完正股推「妖股」

富昌證券聯席董事譚朗蔚稱，RITAMIX情況就像之前的新股，有「莊家」透過Whatsapp、Wechat、Telegram、Facebook這些社交程式，或者是一些投資相關專頁及直播節目，接觸潛在散戶。

按慣例，「莊家」一開首會推介正路大股，例如是ATM（阿里、騰訊、美團），譚朗蔚直言「呢啲股係人都賺到錢啦！」不過，當「莊家」給予散戶信心後，便會推介一些創業板公司，或者是主板市值交投較少的「妖股」，股價暴升暴跌。那麼「妖股」何時才露出真面目？譚朗蔚坦言「無得估，有啲快到朝早叫你排，落完盤下晝就插，有些一兩星期，更有些『搭棚』時間數以月計。」

富昌證券聯席董事譚朗蔚稱，自己亦遭冒認，強調他只有開設唯一一個投資群組。（資料圖片）

「唔好以為識睇圖就跟買」

譚朗蔚又提到，「妖股」市值通常大約十億八億元，部分或高達數十億元，業務多數以餐飲、建築為主，一般的共通點都是股權集中。譚朗蔚坦言，並非指某些證券行持倉較多便代表該股是「妖股」，但如果是多家細證券行同時逐步減持，會是其中一個徵兆，但並非唯一一個。他強調，如果散戶從不同渠道都接觸到這些「妖股」的資訊，盡可能避之則吉，「唔好以為自己識睇圖就跟住買，跌起上嚟盤都落唔切」，即使股價暴插後再炒上，但建議散戶不要貪，「有前科做得壞事就會繼續做」。

那些「妖股」寂寂無名，有些連業務搞甚麼都不清不楚，為何散戶投資者會信任這些「莊家」？原來他們會建立一些群組，冒認是某某金融業人士，譚朗蔚便是其中一個遭冒認的業界人士。「叫譚Sir都可能好多人姓譚，但佢仲明目張膽用埋我張相」，譚朗蔚強調他只有一個投資群組，並沒有開設其他群組推介股票。