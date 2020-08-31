專訪｜企業疫下加速數碼轉型　微軟港澳一姐︰未來人人必備這技能

新冠肺炎可謂近年最大的黑天鵝，改變了人們的生活習慣及辦公模式，企業亦要變陣應戰。除了安排員工WFH﹙在家工作﹚及利用ZOOM開會之外，不少公司已加快數碼轉型，又或將後台工作轉為數碼化，以節省成本及方便員工遙距工作。Microsoft（微軟）香港及澳門區總經理陳珊珊接受《香港01》專訪，訴說這股疫市浪潮。

突如其來的疫情，衝擊經濟，也撼動商業模式。陳珊珊直言，許多公司已把陣地轉至網上市場，他們現在對科技更為重視，會把資金投放至數碼轉型，或者是把後台工作轉為數碼化。「我哋叫做『ABC』，即AI（人工智能）、Big Data（大數據）同埋Cloud（雲端），希望透過呢啲技術可以更快、更準地迎合大眾的新需求，生意可以更有彈性。」

經營環境趨複雜 企業計劃時間大減

疫情持續多月，加劇本港經濟衰退，在經濟不景下，為何企業仍加大投入科技升級轉型？陳珊珊坦言疫情使各行各業「受災」，縱然經濟環境是比較困難，但科技可讓企業「殺出一條血路」，假設把文件上載至公有雲，便可把文件數碼化，方便保存及使用，並加快作出相應部署，具體例子如Microsoft曾經在2月時在一星期內為客戶搭建好口罩登記購買系統、在兩星期內為診所客戶設立遙距診症及預約系統。

她續道，以往做生意的短期計劃一般時長是30日、60日和90日，但目前經營環境複雜多變，個別企業可能每日蝕錢，因此他們如有新意念，更傾向及早嘗試。「已有企業把短期計劃的時間單位縮短至一星期，同時兼顧數碼轉型及削減成本，希望儘快恢復生意。」

陳珊珊透露自己曾與不同公司的管理層接觸，他們均異口同聲地說疫情使其對科技更加重視。（資料圖片）

雲服務需求飆升 九成藍籌公司「幫襯」微軟

可以說，這些升級轉型不少都發生在「雲端」上，Microsoft是直接受惠的企業。根據Microsoft 2020財年第四季業績，截至今年6月底止3個月，智能雲部門收入為134億美元﹙約1,045億港元﹚，按年增長17%。

陳珊珊指公司在雲端辦公室方案分別設有Microsoft 365、Azure和Microsoft Dynamic 365，可協助客戶做到全方位數碼轉型。「Microsoft相當重視資訊安全及保障客戶私隱，響雲端服務上我哋有接近100個legal compliance（監管合規員工），客戶可以好放心使用，加上我哋執行力強，可以幫客戶短時間內設立系統」。她透露，目前超過九成的香港恒指成份股公司及95%財富美國500強公司均採用微軟的雲端服務。

不過，雲端服務市場是各大科技巨頭的兵家必爭之地，包括亞馬遜﹙Amazon﹚、IBM及Google 等。據市場研究機構Gartner數據，全球雲端運算市場的規模到2022年將達3,312億美元﹙2.58萬億港元﹚，較今年的2,498億美元﹙1.95億港元﹚增加近25%。

問及Microsoft的競爭優勢時，陳珊珊自信滿滿地說在整體解決方案上，暫時未有其他競爭對手有著與公司一樣的產品組合，「可能有對手提供視像會議或雲端服務，但他們往往只有一項專長，公司則可提供全面的workplace solution（辦公室解決方案）。」她舉例，若要做到遙距辦公，除了要開視像會議，也要審閱及修改不同文件，旗下辦公協作通訊軟體Microsoft Teams設有視像會議、群組對話、文件協作及分享、申請假期及計算薪金等功能，能在芸芸對手中突圍而出，「單是4月Teams的每日與會人數達2億，目前日均活躍用戶數量為7,500萬。」

陳珊珊認為若果企業實施在家工作，能夠提升員工的效率，業務也更有彈性。（資料圖片）

數碼技能 勢如語言能力

企業加快自動化步伐，驟耳聽來應是好事，但其實這代表部分工作或會被AI取代。陳珊珊認為目前企業希望做自動化，主要目的是降低集密式勞動所引致的大規模傳播風險，維持供應鍊穩定及減省成本。不過，AI將來的確會衝擊勞動市場，她引述調查機構IDC的研究指，未來2至3年內，有79%的工種將會轉型，有20%工作將被自動化技術取代。未來從事各行各業的人都要具備相應的數碼技能（人工智能、大數據及雲計算），否則將會難以「生存」，屆時數碼技能就像語言能力一樣，深淺程度則視乎不同工種。

伴隨數碼浪潮，新冠危機恐加速「去全球化」趨勢，對個人及企業均帶來不少挑戰，陳珊珊稱，自己也有自己一套「ABC」理念來面對，分別是：Ambition（抱負）、Balanced life（均衡生活）及Change（變化）。「響任何時候，都唔可以妄自菲薄，諗下有咩可以做到，Think bigger，訂立計劃跟住做，就算唔可以100%做到，你都好過平均水準。工作只是人生一部分，仲有屋企人、朋友同埋興趣等等，即使其中一邊唔如意，都有其他嘢支持你；數碼年代瞬息萬變，每一次嘅轉變都會令大家唔適應，但要嘗試從好嘅一面去睇嘢。」